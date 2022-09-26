Фото: Минтруд России

В России с 1 января 2023 года универсальное пособие. Универсальное пособие объединит действующие меры поддержки семей с невысокими доходами на детей от беременности женщины, вставших на учет в ранних сроках, до исполнения ребенку 17 лет.

Кроме того, унифицируются правила выплат на детей до 3 лет, что позволит получать поддержку от государства родителям вторых, третьих и последующих детей во всех регионах страны.

КТО СМОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА УНИВЕРСАЛЬНЫМ ПОСОБИЕМ 2023

В Перми за универсальным пособием смогут обратиться семьи, ожидающие ребенка и с детьми до 17 лет, со среднедушевым доходом меньше одного прожиточного минимума.

Пособие назначаются по итогам комплексной оценки нуждаемости. Универсальное пособие будет предоставляться семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

Если семья проходит комплексную оценку нуждаемости, то универсальное пособие можно получать на каждого ребенка в семье.

Если ребенок родился до 1 января 2023 года у семьи есть право выбора – получать выплаты по прежним правилам или перейти на универсальное пособие.

КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОБЪЕДИНИТ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 2023

Универсальное пособие объединит:

- пособие беременным женщинам

- пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей

- выплата на первого ребенка до 3 лет

- выплата на третьего ребенка до 3 лет

- пособия на детей от 3 до 8 лет

- пособия на детей от 8 до 17 лет

ПРЕИМУЩЕСТВА УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОСОБИЯ 2023

Объясняем основные преимущества универсального пособия 2023.

Пособия из бюджета на детей до 3 лет можно получить на любого ребенка вне зависимости от очередности рождения.

Максимальный размер пособия для беременной женщины увеличивается вдвое – до 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Нуждающиеся семьи могут получать две выплаты одновременно: универсальное пособие и из материнского капитала.

Выплату из средств материнского капитала на ребенка до 3 лет может оформить семья с доходом до двух прожиточных минимумов на человека вне зависимости от очередности рождения ребенка.

Универсальное пособие расширяет контингент семей, которым доступна поддержка из бюджета за счет согласования правил выплаты на детей в возрасте до 3 лет.

РАЗМЕР УНИВЕРСАЛЬНОГО ПОСОБИЯ 2023

Размер универсального пособия составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на каждого ребенка.

Пособие для беременной женщины составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

В Пермском крае с 1 июня по 31 декабря 2022 года средняя величина прожиточного минимума на душу населения составляет 12 806 рублей, для трудоспособных жителей - 13 959 рублей, для пенсионеров – 11 013 рублей, для детей – 12 726 рублей.

КАК ОФОРМИТЬ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ 2023

Чтобы оформить универсальное пособие достаточно подать заявление в электронном виде через портал Госуслуг.

Подать заявления для оформления универсального пособия можно лично в Фонд социального страхования или МФЦ.

Заявление на оформление универсального пособия и выплат из материнского капитала на любого ребенка в возрасте до 3 лет вне зависимости от очередности рождения можно будет подать с 1 января 2023 года. Всех детей в семье в возрасте до 17 лет можно будет указать в одном заявлении и оформить одним заявлением выплату сразу на каждого ребенка.

ЕСЛИ ЕСТЬ ВОПРОСЫ

По всем возникающим вопросом, связанным с предоставлением государственных услуг можно обращаться по телефонам горячей линии Пермского регионального отделения ФСС РФ: 8 (342) 249-20-49 и 249-20-50.

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