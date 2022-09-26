Реаниматолог, спасавший раненого Бекмансурова: «Он был в сознании, но крайне тяжелым»

Врач-реаниматолог Максим Овчинников рассказал, как спасал раненого Бекмансурова. Фото Татьяны Титовой, АиФ.

В Перми продолжается суд на Бекмансуровым, который в сентябре прошлого года устроил бойню в университете и убил шесть человек (все подробности этой трагедии на сайте kp.ru). На заседаниях пока идут допросы свидетелей, в понедельник допрашивали врача-реаниматолога станции «Скорой помощи» Максима Овчинникова, который первым оказывал помощь раненому преступнику:

- 20 сентября я находился на суточном дежурстве, к нам поступил вызов первой срочности по поводу огнестрельной травмы, - пояснил он. - Когда мы приехали в университет, там все было уже оцеплено, работали мои коллеги - врачи других бригад «Скорой помощи». Пострадавших было много. Так как наша бригада реанимационная, мы оказывали помощь самым тяжелым пациентам.

Полицейские встретили реаниматологов и провели через второй этаж в соседнее здание. Когда бригада вошла в восьмой корпус, врачи увидели тело мужчины с огнестрельной раной головы.

- Пока шли, видели тела девушек, а потом на ступенях увидели лежавшего молодого человека в черной одежде, которому оказывала помощь линейная бригада, - объяснил на суде врач. - Сначала коллеги, которые занимались им, отказались от нашей помощи, но состояние Бекмансурова резко ухудшалось, поэтому мы передали нашего более стабильного пациента с ранением поясничного отдела линейной бригаде, а сами начали заниматься Бекмансуровым.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили врачам, что именно этот молодой человек и напал на университет.

- На самом подсудимом был чехол от ножа, пустой патронташ, а метрах в пяти от него лежали помповое ружье, каска и бронежилет, - давал показания реаниматолог. - У молодого человека было два огнестрельных ранения бедер и одно - тела. Состояние его оценивалось, как крайне тяжелое. Он был в ясном сознании, и отвечал очень односложно: сказал, что был один, назвал свое имя, но причину своих действий адекватно объяснить не смог. Мы оказали ему всю необходимую помощь, ввели ему обезболивающие препараты и перевели на ИВЛ. А после того, как мы ввели пациента в искусственную кому, сняли ему патронаж, донесли до машины «Скорой помощи» и направились в Пермскую краевую больницу.

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