Пропавшего без вести жителя Пермского края выходила незнакомка и не хочет возвращать его в семью: новый поворот в детективной истории

Родственники не теряют надежды вернуть Рустама в семью.

Недавно мы рассказывали по-настоящему детективную историю, которая произошла в небольшом селе Березники на юге Пермского края. Осенью 2019 года 38-летний отец троих детей Рустам Тукхузин отправился за лошадью в соседний город Чернушку, что примерно в 80 километрах от его родного дома. Обратно ехал верхом, но домой так и не вернулся. Через неделю мужчину объявили в розыск - начались поиски.

Объявили пропавшим без вести

Полицейские смогли восстановить путь загадочно исчезнувшего всадника и в лесу, примерно на половине пути до родного дома, обнаружили следы коня. Две недели блужданий по лесу ни к чему не привели и активные поиски полицейские прекратили. Родственники Рустама не могли так просто все бросить и начали искать его самостоятельно, но тоже безрезультатно.

Вскоре Рустама признали пропавшим без вести. Жена познакомилась с другим мужчиной и позабыла о муже. Лишь старшая дочь и родная сестра верили, что когда-нибудь узнают, что произошло с их родным человеком.

Случайная встреча

Прошло два с половиной года с тех пор, как Рустам пропал. К этому времени даже те, кто сильно верил и надеялся на чудо, смирились с мыслью, что Рустама они больше не увидят, но недавняя случайная встреча перевернула жизнь родственников пропавшего с ног на голову.

7 мая двоюродный брат Рустама Виктор был в продуктовом магазине в Барде. Среди покупателей он заприметил до боли знакомое лицо: «Рустам, ты?» - окликнул он. Мужчина обернулся, но не проронил ни слова, на голове у него виднелся внушительных размеров шрам.

- Мы смотрели друг на друга буквально несколько секунд, - говорит Виктор. - Тут его под руки взяла незнакомая женщина и со словами: «Пошли скорее, нас дома ждут» спешно покинула магазин. Я думал, что раз Рустам в Барде, значит он нашелся. Приехал к сестре и рассказал о нашей встрече, а когда она сказала, что его все еще не нашли, не мог поверить своим ушам. Если бы я знал, что он не вернулся домой, конечно, я бы его остановил. Обознаться я точно не мог, это был мой брат, только со шрамом на голове.

«Вашего брата я выходила и жду от него ребенка»

После разговора с Виктором сестра Рустама Регина опубликовала запись в социальных сетях, где рассказала про эту встречу, прикрепила к записи фотографию брата и оставила свой сотовый. На следующий день ей позвонила с неизвестного номера некая Альбина. Женщина спросила, откуда она знает Рустама и зачем его ищет. Сперва Альбина сказала, что Рустам у нее и обещала приехать с ним к Регине, но в этот же вечер начала говорить, что никакого Рустама у нее нет, и что вовсе не разговаривала с Региной. Корреспондент «Комсомолки» также пытался поговорить с Альбиной, но женщина ответила, что ничего не знает и попросила больше ее не беспокоить.

Неправдивая ложь

Чтобы удостовериться в том, что именно Альбина звонила Регине, мы попросили вторую предоставить распечатку звонков, что женщина и сделала. Изучив документ, стало понятно, что Альбина действительно звонила первой, потом была еще серия звонков, а последний разговор длился больше 18 минут. Вряд ли абсолютно незнакомые друг другу женщины могут так долго беседовать. Более того, во время разговора Альбина сказала, что купила Рустаму сотовый телефон, так как он только недавно начал выходить на улицу и забывает дорогу домой. Мы вновь попытались поговорить с Альбиной, но в соцсети она не заходит уже больше недели, а ее телефон несколько дней недоступен.

И если Регина готова идти на контакт и предоставить всю необходимую информацию, подтверждающую ее слова, то Альбина же напрочь обрывает все связи, избегая разговоров как с родственниками, так и с журналистами, что наталкивает на мысль, что она многого недоговаривает.

Распечатка с телефона Регины.

«Либо брат у нее, либо она кого-то покрывает»

Регина нашла страницу Альбины в социальных сетях и показали ее фотографию двоюродному брату Виктору. Он сказал, что женщина на фото почти похожа на ту, что была с Рустамом в магазине.

- Черты лица у них похожи, но женщина, с которой брат был в магазине, была беременна и с короткой стрижкой, - говорит Виктор. - А в остальном они очень похожи.

Местные жители, которые знают Альбину, и сама Регина считают, что Альбина либо спрятала Рустама у своих родственников, которые живут неподалеку, либо покрывает какую-то женщину, у которой сейчас и находится Рустам, именно она могла попросить Альбину позвонить по указанному в посте о поиске Рустама телефону и узнать, кто и зачем его ищет.

- Однозначно она что-то знает, - с уверенностью говорит Регина. - Либо сама его удерживает, либо покрывает ту, у которой сейчас мой брат. Я этого так не оставлю, пока не знаю, что мне делать, но что-нибудь придумаю. Если те, у кого сейчас Рустам, это читают, хочу чтобы они понимали, что забирать из новой семьи я его не собираюсь, если у него все хорошо, пусть живет там, мне бы только знать, что он жив, рядом, что у него все хорошо, он же мой родной человек, моя кровиночка.

Ответ МВД

В своем первом материале мы говорили о том, что написали запрос в главка МВД, чтобы получить ответ на ряд вопросов, и на днях нам прислали ответ.

«На Ваш запрос сообщаем, что в ноябре 2019 интересующий Вас гражданин объявлен в федеральный розыск, как без вести пропавший. С целью установления местонахождения мужчины, сотрудниками ОМВД России по Бардымскому району совместно с его родственниками и местными жителями неоднократно проводились поисковые мероприятия в лесном массиве, расположенном в районе исчезновения разыскиваемого. Сведения о розыске размещены в средствах массовой информации, ориентированы сотрудники правоохранительных органов Пермского края и соседних регионов Российской Федерации. Преступлений и происшествий в отношении разыскиваемого, либо с его участием, не зарегистрировано. Мероприятия по установлению местонахождения пропавшего без вести продолжаются. Сведения, указанные в публикации, проверены сотрудниками органов внутренних дел осуществляющими розыск, и не нашли своего подтверждения».

Как мы понимаем, полицейские пришли домой к Альбине, опросили ее, проверили само помещение и, не найдя ничего подозрительного, удалились. Как дальше стражи порядка будут искать Рустама, неизвестно.

Недавно родные Рустама приняли участие в одной из телепередач, но в эфир она пока не вышла. «Комсомолка» будет продолжать следить за развитием событий.