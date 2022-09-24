В Пермском крае в ближайшие дни может выпасть снег

На следующей неделе в Прикамье похолодает еще сильнее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае в ближайшие дни температура будет сильно разниться в северных и южных территориях. О погоде рассказали специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета.

В субботу 24 сентября в Прикамье погода начнет меняться. Минувшая ночь была теплой, но сегодня днем придет похолодание – лишь на юге края будет до +20…+22 , на остальной территории от +12…+14 , на севере до +16…+18 в центральных районах. Такая температура воздуха сильно превышает норму. Вечером на севере и северо-западе края начнутся дожди.

В воскресенье продолжится похолодание, на севере ночью всего до +5 , на юге еще будет до +10…+12 . Днем местами поднимется ветер с порывами до 18 м/с. Прохладнее всего будет на востоке днем +5…+7 , на остальной территории +9…+12 , на юге еще до +18 . Дожди возможны на севере и на западе края.

В ночь на понедельник 26 сентября вновь будет ветрено - до 15-20 м/с по всей южной половине края. Пройдут сильные дожди, в ночь на понедельник на юго-западе края до 30 мм осадков, в других районах – 10-20 мм.

- В горных восточных районах утром дождь перейдет в снег и начнет формироваться снежный покров, - рассказали синоптики. - В Перми и центральных районах ночью +6…+8 , днем уже всего +2…+4 , и лишь на юге еще будет тепло до +10…+12 градусов.

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