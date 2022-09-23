«Дотронется до руки, а по мне ток бежит». Как супругам из Перми 67 лет удается хранить любовь

Семейная пара Геннадий и Валентина Гуляевы поженились в 1954 году. Фото: семейный архив.

Геннадий Евгеньевич Гуляев из Перми и его любимая супруга Валентина Павловна - рекордсмены в семейной жизни. Ему - 91 год, ей - 86 лет, а вместе они идут по жизни уже 67 лет.

Как супругам удается беречь свою любовь так, что их семейный очаг пылает почти семь десятилетий? И каким образом нужно строить свое семейное счастье, чтобы долгие годы идти по жизни рука об руку? Накануне Дня всех влюбленных рекордсмены поделились своими секретами с «Комсомолкой».

От волнения утопила ложку в супе

- Я была восемнадцатилетний девчонкой, только приехала из деревни в Пермь и устроилась работать на завод Свердлова, - рассказывает о первом знакомстве Валентина Павловна. - Завод поразил меня своими размерами и большим количеством людей. И вот 3 января 1954 года в обеденный перерыв я пришла в столовую. Взяла обед, хожу с подносом и ищу себе место. Но сесть было некуда.

Валентине было 18, когда она приехала из деревни в Пермь. Фото: семейный архив.

И тут девушка увидела за столиком троих парней, четвертое место было свободно.

- Я подсела к ним, но до того стеснялась, что тут же ложку в супе утопила, - улыбается она. - А они видят, что я смущаюсь, и еще больше начали хихикать.

Скромная работница тут же запала в сердце 23-летнему конструктору. И парень начал ухаживать за симпатичной девушкой.

- Придет к нам в цех, скажет что-нибудь, а у меня руки от волнения дрожат, - говорит Валентина. - А потом он гулять меня пригласил.

Победителю соцсоревнования быстро запала в душу скромная работница завода. Фото: семейный архив.

- Мама в детстве часто рассказывала, что на первое свидание папа принес ей большое яблоко, а это было большой редкостью в то время, - вступает в разговор сын Гуляевых Андрей.

- Да, так и было, - улыбается она. - А еще когда садились на скамеечку целоваться, Геннадий доставал носовой платок и стелил мне, чтобы я не испачкалась. Цветов и конфет он мне тогда не дарил, такого у нас не было, но зато, когда мы гуляли вместе, он дотронется до моей руки, а по мне ток бежит. Этот трепет и свел с ума, а через 10 месяцев мы поженились.

Предложение Геннадий Евгеньевич сделал своей возлюбленной после небольшой размолвки.

- Уже не помню причину той ссоры, но я пришла встречать его после смены к проходной. Среди толпы увидела его и бросилась в объятия. А он обнял меня и говорит: «Зачем нам ссориться? Давай лучше поженимся».

67 лет хранят память о подаче заявления в ЗАГС

Чтобы подать заявление в ЗАГС, возлюбленные отпросились с работы. После ЗАГСа Валентина и Геннадий зашли в магазинчик на Комсомольском проспекте и купили себе две небольшие деревянные картины.

Дощечки, на которых нарисованы сосенки и березки, до сих пор висят в их квартире на самом почетном месте. А на обратной стороне надпись «Октябрь 54 года. Подали заявление в ЗАГС».

Они бережно хранят свое свидетельство о браке. Фото: семейный архив.

- После свадьбы мы стали жить вместе с мамой и сестрой в 24-метровой комнате, - вспоминают супруги. - Помещение было полуподвальное, окна на уровне земли, в центре - печка. Грибок, тараканы, все у нас в комнате было!

- Там такая плесень на стенах была, что пальцем можно было рисовать, - говорит их сын. - В одном и том же корыте меня и купали, и спать укладывали. Но это в порядке вещей считалось, родители всегда говорили, что я был зачат в великой любви! И ссор и споров в нашей семье я не припомню.

Молодая семья жила с мамой Геннадия в 24-метровой комнате. Фото: семейный архив.

- А если и поссорился, то всегда мирись, наверное, такой секрет нашего семейного счастья, - улыбается Валентина Павловна. - А еще мы столько лет друг друга любим, и оба знаем, что он только мой, а я только его! И мы никому друг друга не отдадим! Вот и все. В молодости муж у меня был очень симпатичный, но у меня даже в мыслях не было ревновать его, да и он, по-моему, никогда меня не ревновал.

Но в семейной жизни у Гуляевых были не только любовь и счастье, а еще случилась и страшная беда. Супругам пришлось пережить невосполнимую утрату. Когда их второму сыну было пять лет, его сбила машина. Все произошло на глазах у родных.

- Эта беда очень скрепила нас, - сразу потемнели супруги. - После похорон мы ходили только, держа друг друга за руки. А еще дрожали за нашего старшего сына.

Счастье - это и букет георгинов, и 36 копеек на батон

- Счастье - дело мимолетное, долго оно не длится, но все такие моменты надолго врезаются в память, - говорит пермячка. - Вот, к примеру, родила я сына. Муж пришел с громадным букетом георгинов. Ну, не счастье ли это? Затем приехал из командировки в Ростовскую область и привез домой море тюльпанов. Желтые, красные, белые… они были везде! Муж уставил ими всю большую комнату. Цветы были в банках, ведрах, вазах! До сих пор не понимаю, как он вез тогда эти охапки цветов в самолете. Разве ж это не счастье? Квартиру получили - счастливые, компания друзей собралась в лото поиграть - опять счастье. 36 копеек на батон насобирали, чай с вареньем попить - снова счастье.

Еще по молодости Гуляевы любили ходить в походы, плавали на лодке по Каме, ездили на юг.

Все годы совместной жизни супруги любили путешествовать. Фото: семейный архив.

- Мы никогда не думали, что нам нужно скопить какой-то капитал, - говорят супруги. - Сейчас считаются счастьем громадные коттеджи и дорогие машины, а мы не заморачивались, у кого что есть. Рожали детей и не думали, как их будем кормить. Ясли-садики тогда давали, с голоду тоже никто не умирал.

Поэтому сейчас самое главное богатство почтенных супругов-рекордсменов - это трое внуков и семеро правнуков, младшему из которых всего лишь два месяца.

- Вот оно, наше главное счастье! - говорят Гуляевы.

Самое большое богатство супругов-рекордсменов. Фото: семейный архив.

- А когда отец болел, мама так за ним ухаживала, что ни одна медсестра так не сможет, - говорит сын Андрей. - И мы считаем, что только благодаря маме отец наш в 91 год жив-здоров. Она и подругам своим стареньким помогает: ухаживает, поесть приготовит и приберется. Все вокруг всегда удивляются ее темпераменту и энергии.

- Я своему мужу всегда говорю: «Живи долго, у нас с тобой еще очень много планов», - нежно смотрит на супруга Валентина Павловна. - Посмотрите, сколько у меня мотков пряжи, а сколько бисерных работ - не сосчитать. Поэтому нам еще очень долго с ним жить надо.