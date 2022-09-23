Частичная мобилизация. Фото: Александр ГЛУЗ

В Пермском крае, как и по всей стране, исполняется указ Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, президента России Владимира Владимировича Путина. В регионе с 21 сентября 2022 года проводятся мобилизационные мероприятия.

По вопросам частичной мобилизации ежедневно при правительстве Пермского края проходит оперативный штаб. Оказана необходимая поддержка Пермскому военному комиссариату в призыве граждан, пребывающих в запасе. По информации Министерства обороны, общее количество мобилизованных не превысит 300 тыс. человек, что составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса страны.

В связи с проведением частичной мобилизации на территории Пермского края у жителей региона возникают вопросы о мобилизационных мероприятиях. В краевом Министерстве территориальной безопасности ответили на главные из них.

Кто подлежит призыву по мобилизации?

Приоритетными критериями комплектования являются военно-учетные специальности, а не воинские звания. Вместе с тем, в рамках проведения частичной мобилизации, будут призываться граждане, имеющие как офицерские звания, так и звания рядового и сержантского составов:

Частичной мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Категории граждан, которые необходимы для выполнения задач – это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители. При этом, как таковой очередности призыва граждан, пребывающих в запасе, не установлено.

Приоритет отдается гражданам, имеющим подходящие военно-учетные специальности.

Количество призываемых граждан определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Одним из основных факторов является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта.

Имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности. К ним относятся, например, медицинские работники, но потребность в таких специалистах минимальная.

Если вы получили повестку, но не попадаете в эти категории, то необходимо прибыть в военкомат по месту жительства с подтверждающими документами.

Призываются ли из запаса граждане, находящиеся сегодня за пределами Российской Федерации?

Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете, и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации. Те же, кто находится за пределами Российской Федерации в краткосрочной поездке и по месту жительства в России состоят на воинском учете, могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Будут ли отправлять солдат-срочников на территорию специальной военной операции?

Военнослужащие по призыву («срочники») направляться для участия в Специальной военной операции не будут.

Напомним, в среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан. При этом частичной мобилизации подлежат не все категории граждане.

О том, какие соцльготы и выплаты предусмотрены для мобилизованных граждан, будут ли семьи получать заработную плату мобилизованного члена семьи, куда будут отправлять мобилизованных, можно ли избежать призыва и о том, кто не будет призываться, о call -центре по вопросам мобилизации и о том, будут ли готовить к службе мобилизованных, читайте в нашем материале.

Тем временем

В Перми состоялся массовый митинг в поддержку инициатив ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Переполненные автобусы, потоки людей, спешащих к эспланаде – так выглядел 23 сентября центр Перми. Тысячи и тысячи пермяков собирались на митинг «Своих не бросаем!» в поддержку двух республик и двух областей Новороссии, в которых проходят референдумы по поводу их воссоединения с Россией.

В руках взрослых и детей - трехцветные флаги, плакаты и транспаранты. «Добро пожаловать домой!», «Верим в победу!», «Мы вместе с Путиным!», «Россия на все времена!», «Деды смогли, и мы сможем!» - читается на них.

- Мы здесь, чтобы поддержать инициативу ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей! – звучит голос ведущей.

После прозвучал Гимн России, в исполнении арт-группы «Хорус Квартет». Следом раздались торжественные звуки неофициального Гимна Донбасса в исполнении пермских артистов. «Россия с нами, и с нами Бог!» - плывут над эспланадой пророческие слова.

Фоторепортаж с массового мероприятия читайте на нашем сайте.

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Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

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Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru