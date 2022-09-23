В Перми волонтеры очистили берег Мулянки

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Пермяки подключились к экологической инициативе «Уникальные водоёмы России» – проекту, который воплощает в жизнь Всероссийское общество охраны природы при участии корпораций «Росатом» и «Норникель», а также издательский дом «АиФ».

Чистота реки

Главная цель – очистить берега тех водоемов, которые не попали в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов». Это те места, которые очень любят жители. Планируется, что проект будет длиться не один год, а его результатом станут чистые места отдыха жителей и гостей регионов.

- Мы планируем совместно с региональными органами исполнительной власти, ответственными за экологию и охрану природы, а также с районными администрациями приступить к решению задач системной очистки акваторий водоемов. Такие проекты должны служить примером для всех местных властей. Создание условий для бизнеса, который будет и зарабатывать, и очищать – это очень важная вещь для выработки бережного отношения к природе, –комментируетпредседатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Жители присоединяются к акции по всей стране. Не стал исключением и Пермский край. Инициаторами экологической акции стал коллектив пермской редакции «АиФ». 21 сентября сотрудники редакции, представители районной администрации и неравнодушные пермяки вышли на берег реки Мулянки, чтобы привести его в порядок.

Бой стеклу

Это одно из любимых мест отдыха жителей Дзержинского района. В живописном месте у воды можно прогуляться по берегу, посидеть в тени раскидистых зелёных деревьев, устроить пикник на широкой поляне. Осенью, когда листва окрашивается в жёлтые цвета, там тоже много людей: пока погода позволяет, люди стараются чаще бывать на воздухе.

Главное украшение места – река Мулянка. Кстати, название происходит от персидского слова «мулла». По версии историков, оно пошло со времён, когда на берегу Верхней и Нижней Мулянок жили сыновья татарского князя Маметкула, который во время царствования Ивана Грозного был имамом или муллой.

На первый взгляд кажется, что мусора на поляне и вдоль берега немного. Но стоит присмотреться - и видишь сотни разбросанных по песку и траве окурков, пробок, бумажек. Не успел оглянуться – и всякой мелочи набрался целый пакет! Благо, мешков для мусора команда активистов взяла много (к концу субботника были полны все).

А вот у воды ситуация совсем плачевная. Волонтеры собрали очень много стеклянных бутылок. Многие были разбиты, стекла опасно торчали из земли – если ступить, можно вспороть подошву и пораниться.Отдельная боль – полиэтиленовые пакеты. У воды их было очень много. Песок под ними окрасился в черный цвет, в некоторых местах они плотно засели в землю. А ведь полиэтиленовые пакеты разлагаются очень долго – около 200 лет!

Случались и неожиданные находки – старое грязное кресло, матрас, автомобильные шины.

Вместе веселее

Были на субботнике и семьи. Супруги Наталия и Андрей решили сделать доброе дело и очистить берег Мулянки, чтобы пермякам было приятнее там отдыхать. Сами они живут в другом районе, но считают, что заботиться надо обо всём городе, а не только о своём микрорайоне.

- Сначала казалось, что справимся быстро. Людей много, работать начали бодро и быстро. Но в процессе оказалось, что дел здесь немало. Мешки со стёклами были тяжёлыми, быстро переносить их не получалось. Хорошо, что со мной был муж, который помогал нам с тяжестями», – говорит Наталия.

По её словам, доброе дело очень хорошо объединяет людей и дарит позитивные эмоции на весь день.

- Здорово, что все друг другу помогали, а не разделились. Было ощущение, что мы делаем общее дело всей командой. А когда видишь результат – чистую поляну и берег – вообще душа радуется! Сегодня мы прибрались здесь, завтра кто-то ещё приберётся где-то. И так потихоньку город засияет, – говорит она.

Пермская редакция «АиФ» всегда рада участвовать в добрых делах. Приятно рассказывать читателям о хороших новостях, в том числе – ещё об одном чистом месте в городе, где можно отдохнуть в выходной всей семьёй или с компанией друзей.

- Здорово, что на следующий год пермяки придут на чистый берег. Мы убрали огромное количество стекла и мусора. Хотелось бы, чтобы жители микрорайона поддерживали здесь чистоту, потому что это прекрасная зона отдыха в черте города, – рассказала генеральный директор, главный редактор «АиФ-Прикамье» Марина Масленникова.

Кстати, как показывает практика, такой рецепт работает. Чем чище место, тем аккуратнее люди ведут себя – стараются не портить картину. И нет сомнений в том, что берег будет прибран и в следующем сезоне.