В каких регионах Приволжья жители ведут здоровый образ жизни

В рейтинге учитывалось употребление спиртных напитков и сигарет, Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты РИА Новости подготовили традиционный рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни. При этом учитывались восемь показателей, в частности, употребление спиртных напитков и сигарет, распространенность наркомании, занятия спортом и условия труда.

Первые места в рейтинге заняли кавказские республики: Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария и Адыгея. А на последних строчках – дальневосточные регионы: Магаданская область, Камчатка и Еврейский автономный округ.

Как отмечается в исследовании, по сравнению с 2020 годом в 77 из 85 регионов рейтинговый балл вырос, то есть ситуация по ЗОЖ улучшилась.

Из регионов Приволжья приверженностью к здоровому образу жизни особо отличаются Пензенская и Ульяновская области, занявшие соответственно 6-ю и 7-ю строчки рейтинга. За ними идут Башкортостан (12-е место), Марий Эл (16-е), Саратовская область (17-е) и Чувашия (21-е).

В середнячках оказались Мордовия, которая находится на 31-м месте, затем подряд идут Самарская, Оренбургская области и Татарстан, расположившиеся на 36, 37 и 38 местах.

Хуже всего из приволжских регионах положение по соблюдению здорового образа жизни - в Пермском крае. Регион находится на 59-месте.

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