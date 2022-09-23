Дневник частного детектива: «Найти на голове рога - сомнительное удовольствие, но люди все равно их ищут»

Пуаро знал точно: неизменный арсенал хорошего сыщика - логика и умение анализировать. А в наши дни детективу не обойтись еще и без смартфона. Кадр из фильма.

«Это же элементарно, Ватсон!» - точно бы усмехнулся сыщик всех времен и народов в ответ на вопрос, чем занимаются частные детективы. «Пробивают» женихов перед свадьбой, ловят на измене неверных супругов, вычисляют мошенников, ищут пропавших людей или украденные ценности.

- По книгам и фильмам все помнят, что детективы наблюдают за своим объектом, сидя где-нибудь в кафе и прикрывшись газеткой. Сейчас мало что изменилось. Только газетку заменил смартфон, который фиксирует происходящее, - говорит директор частного детективного агентства «Верум» Дмитрий Середа.

Наш собеседник откровенно рассказал, какими способами ведет свои расследования и какие тайны раскрывает. А еще – сколько стоят такие услуги и за какие дела порядочные детективы точно не возьмутся.

Следить надо за всеми

- Я юрист, а детективом решил стать 10 лет назад, когда работал специалистом по безопасности в крупной международной компании, - говорит Дмитрий. – Смотрел на все, что происходит, и понимал, что весь бардак, пьянство и недостачи случаются из-за того, что в организации не проводится проверка персонала.

Детектив объясняет, что любое общество характеризуется формулой 10-10-80. Расшифровывается это так: 10 процентов населения никогда не совершает правонарушения, еще 10 - совершают их по системе «украл-выпил-в тюрьму», а 80 процентов могут пойти на правонарушение, если уверены, что об этом никто не узнает. Задача руководства проста – отсечь вторые 10 процентов и создать условия, чтобы у остальных не было соблазна совершать ошибки.

Проверку персонала для предприятий Дмитрий решил сделать своей профессией и не прогадал. Получил лицензию на оказание детективной деятельности и сейчас в списке его клиентов – крупные предприятия из разных регионов России. Но самые интересные заказы, как правило, поступают от частных клиентов.

Растут ли у меня рога?

- Смартфон – наш основной рабочий инструмент, - говорит Дмитрий. - Закон не запрещает наблюдать происходящее в общественных местах и фиксировать это на камеру. Но если человек случайно заметит, что его снимают с любовницей и начнет возмущаться, то детектив будет уверять, что просто фоткал пейзаж, а люди совершенно случайно попали в кадр.

Но частенько для выполнения поставленной задачи в ход у сыщиков идут совершенно невероятные методы.

- Помню одно из своих первых дел для заказчика из Испании, - говорит Дмитрий. - Он попросил понаблюдать за супругой, которая поехала погостить на историческую родину. Ревнивец прислал нам фото ее родственников, но хотел выяснить, не живет ли с ней в квартире кто-то еще.

Сыщики познакомились с торговками местного мини-рынка. И те, впечатленные профессией сыщика, согласились помочь в столь деликатном вопросе.

- Мы напечатали информационный лист, с которым наша бабушка пошла по квартирам и просила расписаться в нем всех жильцов, проживающих в доме, - рассказывает детектив. - В итоге выяснилось, что ревность была беспочвенной, в квартире супруги заказчика жили только ее родственники.

Истории с изменами – самые топовые, но сыщики их не очень любят:

- Если ситуация идет к разводу и у супругов имеется брачный контракт, то смысл искать доказательства измены есть, а заплатить деньги и убедиться, что у тебя растут рога - удовольствие сомнительное. К тому же, если ты подтвердил догадки клиента, то своими действиями нанес человеку серьезную травму. А если не нашел - заказчик может засомневаться в твоем профессионализме: «Да вы просто плохо искали».

Сам заказчик тоже должен четко понимать, зачем ему правда. Нередко после печальных новостей от детективов у человека остаются только две дороги – на развод или к психологам.

«Засветился» в соцсетях

- Люди думают, что мы можем запросто установить скрытые камеры или прослушку, но это не так, - продолжает Дмитрий. - Вмешательство в частную жизнь чревато проблемами с законом, поэтому мы действуем максимально корректно и только в рамках законодательства.

Нередко находить доказательства измены детективам помогает сам заказчик.

- К нам обратилась женщина, которая обо всем догадывалась, но хотела понять, куда третий год ездит ее муж, - говорит Дмитрий. - Она сообщила, где он работает и во сколько обычно заканчивает смену, а мы начали вести его от отправной точки. Проследили, как мужчина доехал до неизвестного дома и зашел в подъезд. И очень быстро выяснили, что мужчина живет фактически на две семьи. А неопровержимые доказательства запретных отношений мы нашли в соцсетях у его второй возлюбленной. Женщина обожала публиковать фото каждого своего шага, где «засветился» и чужой супруг.

Иногда, чтобы разоблачить измену, детективам приходится обращаться к коллегам из других городов.

- Однажды к нам в слезах пришла женщина, у которой гражданский супруг ушел в неизвестном направлении. В кармане одежды у него нашлась записка с адресом в Красноярске. Мы отправили по адресу человека и узнали, что мужчина этот тоже, увы, уехал к другой женщине. Посмотрели соцсети и выяснили, что она не так давно сама приезжала к нему в гости, а потом опубликовала фото вояжа на своей страничке. Заказчица расследования покопалась в памяти и вспомнила, как в эти даты ее гражданский муж как раз уезжал в «срочную командировку».

В ЗАГС – через проверку

В последнее время к сыщикам начали обращаться молодые девушки или парни, желающие проверить подноготную человека, с которым собираются вступать в отношения. Причем услуга эта начинает набирать популярность не только среди молодых людей, но и среди их родителей в тот момент, когда мамы и папы узнают, что детки собрались в ЗАГС.

Какие скелеты могут найти детективы в шкафу будущего избранника? Узнать, чем он занимается в свободное время и какие имеет привычки. Собрать информацию о его родственниках: нет ли среди них зависимых людей или таких, чья болезнь может передаться по наследству. Узнать все о работе, доходах и любимых местах отдыха.

- Когда завязываются новые знакомства, никогда не знаешь, с кем связываешься, поэтому изучить человека будет нелишним, - говорит детектив. – Огромный кладезь информации – это, конечно, соцсети. Недаром говорят, что интернет помнит все. Там практически про любого человека можно найти немало интересного.

Всегда подозрительны люди, которые указывают в профиле вымышленные имена и фамилии. Или ведут сразу несколько страниц.

- Случается, что доступ к устаревшей страничке потерян, а она продолжает висеть в интернете и давать нам информацию, - объясняет тайный агент. - Еще существуют сайты судов, здесь тоже можно найти много нужных для детективного расследования сведений.

Мы делили… пылесос

- Совсем недавно пришлось поучаствовать в одном разводе, где конфликт между супругами возник из-за… пылесоса, который стоил 50 тысяч рублей. Муж уверял, что лично покупал его, а жена говорила, что такого имущества у нее нет. И куда делся пылесос, она не знает. В итоге мужчина пошел на то, чтобы потратить на наши услуги семь тысяч рублей, ведь для него это стало делом принципа, и он очень хотел утереть нос экс-супруге.

Детективы выяснили, что женщина подрабатывает клинингом, организовали проверочную закупку и заказали чистку дивана.

- И что вы думаете? Приехала именно эта женщина, - рассказывает Дмитрий. - Мы начали интересоваться ее классным пылесосом, в итоге она описала все его технические характеристики, а мы провели съемку аппарата и расстались.

Затем подготовили отчет для клиента, с которым мужчина направился в суд.

- Но эта женщина неожиданно принесла на процесс такой же пылесос, но с другим номером. Однако для судьи наш независимый отчет послужил веским основанием, и имущество супругам в суде помогли поделить честно.

Адреса девушек незнакомцам не даем

Спектр оказываемых услуг у частных детективов велик: это большинство проблем, с которыми в обычной жизни сталкиваются люди.

- К примеру, пришла к нам пенсионерка и чуть не плачет: она нашла объявление, заказала кухню, подписала договор и отдала практически всю сумму – более ста тысяч рублей, а исполнитель исчез.

Сам сборщик на звонки не отвечал, детективы разыскали его через родственников. Брат мошенника дал клятвенное обещание, что деньги тот вернет. И через месяц действительно вернул.

Или история про русскую американку, которая почти 30 лет мечтала найти своего отца. Он военный, развелся с женой, когда дочери было лет 13. Став взрослой, женщина переехала в Лос-Анджелес, но мысль о папе не давала спать.

Случайно она наткнулась в интернете на страничку частного детектива. И Дмитрий помог с поисками. Оказалось, что разыскиваемого мужчины, увы, уже нет в живых, но его вторая жена рассказала заказчице много трогательных историй о ее папе. А также прислала фото и ждет в гости, чтобы показать могилу на кладбище.

В агентстве также помогают клиентам найти информацию о родственниках, пропавших без вести в годы войны.

- Последний клиент много лет пытался самостоятельно разыскать своих дедов, но оказалось, что он ошибался в датах. Мы помогли уточнить их, и сейчас по этому делу осталось только поднять информацию в архиве.

Также помогают детективы обеспеченным женщинам держаться подальше от альфонсов.

- Одна моя знакомая начала встречаться с мужчиной, однако ее постоянно что-то настораживало в его поведении, и она случайно обмолвилась мне о нем, - говорит детектив. – По сайтам судов мы выяснили, что раньше он сидел в колонии за изнасилование, а после выхода на свободу начал встречаться с обеспеченными женщинами и жить за их счет.

А вот за что детективы никогда не возьмутся, так это за заказы с неясной задачей.

- Мы никогда не будем заниматься расследованием, если непонятны цели человека. Приходит, к примеру, горячий восточный мужчина и требует узнать адрес понравившейся девушки. Для чего? Также не возьмемся, если информация сможет принести потенциальный вред второй стороне. Например, студент попросил узнать адрес своей преподавательницы, чтобы якобы сдать ей зачет. Понятно, что это не та причина, по которой ему нужен ее адрес. А вдруг он хочет пойти и напакостить? Также мы не занимаемся установкой скрытых видеокамер, «жучков», GPS-трекеров, прослушкой телефонов, взламыванием почты и аккаунтов.

СЧИТАЛКА «КП»

Сколько стоят услуги частного детектива?

- Это не такие страшные цены. Например, час наружного наблюдения на рынке стоит от 600 до 3000 рублей. Все зависит от сложности, однако в нашем деле все сугубо индивидуально, к каждому случаю свой подход. В любом случае, консультация — бесплатна, и часто, в ходе консультации, мы приходим к тому, что человеку и не нужны услуги детектива. И тут, скорее всего, действует «эффект случайного попутчика», когда человеку надо просто поделиться своей историей с посторонним и получить совет, развеять сомнения. Конечно, идеальной считаю ситуацию, когда к детективу обращаются до наступления негативных последствий. Но это такая редкость! К сожалению, к нам обращаются, когда уже «все плохо» и «все пропало», ведь разного рода мошенники и аферисты стараются создать ситуацию цейтнота, когда решение надо принять здесь и сейчас.