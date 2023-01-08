Пермский автообозреватель рассказал, как завести машину в мороз

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Морозы в Пермском крае все усиливаются, а новогодние праздники заканчиваются, и теперь снова нужно возвращаться к рабочим будням. Меньше всего автовладельцы хотят, чтобы первый рабочий день начался с того, что машина не завелась из-за холода. Мы спросили у автообозревателя Андрея Черткова, как снизить риски.

Андрей Чертков рассказал, что в целом современные автомобили не рекомендуется прогревать, потому что это увеличивает токсичность выхлопных газов. Однако в экстремальные морозы, когда температура опускается до -30 градусов и ниже, это необходимо. Если коробка автоматическая, то рекомендуется прогревать машину при нажатой педали тормоза и на режиме D (драйв) или R (Reverse), то есть на «нейтралке». Такая техника поможет лучше нагреть масло. Прогрев займет всего 2-3 минуты.

Эксперт отметил, что к холодному пуску следует готовиться заранее, и выделил три главных правила:

1. Следить за состоянием аккумулятора. Он должен быть в хорошей форме, должен хорошо заряжаться и разряжаться. Срок службы аккумуляторов составляет 4-5 лет, поэтому. Если он старше, то желательно заменить.

2. Перед постановкой автомобиля на длительную холодную стоянку, необходимо его предварительно прогреть. Это значит, что, например, перед ночной стоянкой нужно проехать достаточно большое расстояние, хотя бы 10-15 километров, чтобы утром автомобиль работал на бедной топливной смеси.

Что это значит? Когда автомобиль заводится, он работает на переобогащенной топливной смеси, в которой много частиц топлива и мало частиц воздуха. Постепенно при прогреве количество топлива уменьшается, а воздуха — увеличивается. Для того, чтобы автомобиль с большей вероятностью завелся в холодную погоду, лучше чтобы смесь уже была бедной.

3. Следить, чтобы выхлопная система была сухой и без конденсата. У всех автомобилей выхлопная система обслуживается автоматически. Во время езды температура выхлопных газов повышается и выгоняет лишнюю влагу и конденсат. Если режим эксплуатации предполагает короткие поездки, то со временем в выхлопной системе образуется конденсат. Он замерзает, становится льдом, проходимость выхлопной системы снижается, что становится препятствием для холодного пуска.

Эти три правила Андрей Чертков свел к одному общему. Перед постановкой автомобиля на длительную холодную стоянку следует интенсивно поездить с хорошими оборотами.

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