Владимир Путин присвоил почетное звание пермскому спасателю, который вытащил детей из разбитого микроавтобуса

Фото: Российский союз спасателей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания «Заслуженный спасатель Российской Федерации» пермяку Алексею Дудареву за заслуги в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Алексей Дударев — председатель высшего совета Российского союза спасателей. Он также является генеральным директором ООО «Экологическая перспектива», которое занимается обслуживанием опасных производственных объектов, разработкой планов действий по ликвидации ЧС, аварийно-спасательными и иными работами повышенной опасности.

В декабре прошлого года Алексей Дударев ехал на своем автомобиле по трассе в Ярославской области и стал свидетелем серьезного ДТП. У движущегося по дороге лесовоза оторвался прицеп с бревнами, после чего грузовик выбросило на встречную полосу, по которой двигался микроавтобус «Мерседес». Его водитель резко повернул в сторону, пытаясь уйти от рассыпавшихся бревен, в результате чего микроавтобус выехал на обочину и перевернулся на бок.

Алексей Дударев поспешил к месту ДТП. Оказалось, что в микроавтобусе были 14 детей вместе с двумя тренерами и родителями. Они ехали на соревнования в Подмосковье.

Один из тренеров смог вылезти из люка на крыше микроавтобуса. После этого он помогал спасателю вытаскивать детей наружу. К счастью, ребята были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому трагедии удалось избежать. У пятерых из них оказалось сотрясение мозга, остальные отделались синяками и ушибами. Последним из перевернувшегося микроавтобуса достали водителя. У него были сломаны ребра и рука.

На улице было холодно, и Алексей Дударев разместил детей на ближайшей заправке. Водителя он передал врачам скорой помощи и вместе с ними вновь приехал к детям, которые приходили в себя после случившегося.

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