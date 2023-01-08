Побит шестилетний рекорд: в Пермский край пришли суровые морозы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аномальные холода задержатся в Пермском крае на несколько дней. Об этом «КП-Пермь» рассказал доктор географических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики, специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

Самыми холодными населенными пунктами стали Чернушка, Кунгур и Чермоз. В ночь на воскресенье температура там опустилась до -38,8, -38,2 и -38 градусов соответсвенно.

В отдельных районах столбики термометра пересекли отметку в -41 градус. Как отметил Андрей Шихов, это еще не минимум. В прошедшую ночь условия для выхолажидания были не такие благоприятные, как они будут в ночь на понедельник и на вторник. Потому температура по краю еще не раз опустится ниже -40.

Ближайшая ночь будет самой холодной. В Перми может быть до -35 градусов. Днем потеплеет, но не сильно. «Примечательно, что сегодня, 8 января, все плохо с дневным прогревом. То есть днем температура не превысит -28 градусов, а это событие достаточно редкое. У нас такого не было шесть лет — с зимы 2016-2017 годов. Даже если вспомнить похолодания в январе 2017 года, когда в Перми было -37, дневные температуры были выше, чем сейчас. По югу края также наблюдаются самые сильные морозы за шесть лет», — рассказал Андрей Шихов.

Ночь на вторник тоже будет холодной, а вот днем уже начнется ощутимое потепление — до -22 градусов в Перми. Дальше будет постепенный рост температуры. К климатической норме, то есть к -10 градусам, регион выйдет примерно 13 января, как раз к Старому Новому году.

Зимние каникулы заканчиваются, а морозы остаются, поэтому рассказываем, при каких температурах можно не идти в школу. Официальную информацию предоставили в Департаменте образования администрации Перми. Ученики 1-4 классов могут остаться дома при температуре -25…-28 градусов, до 9 класса — при -28…-30 и до 11 класса — при -30…-32. С учениками, которые придут в школу, занятия будут проводиться по расписанию.

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