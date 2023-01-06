Пермский врач рассказала, как восстановить вес после новогодних каникул

После «сытых» праздников должна наступить разгрузочная неделя. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодние застолья, изобилие закусок и салатов, которое мы едим на протяжении недели неизбежно оставит свой отпечаток, нагрузка после тазиков салатов и других вкусностей для организма приличная. Многие из нас закрывают глаза на правильное питание в январские праздники и позволяют себе лишнее. Самое время прислушаться к советам кардиолога, терапевта, доктор медицинских наук, Натальи Корягиной.

- Если в течение одной недели соблюдать эти несложные правила, вы приведете свой вес в норму, - говорит Наталья Александровна. Помогите своему организму восстановиться после праздников!

Правило 1: откажитесь от видимого сахара, исключите выпечку, пирожные, торты.

Правило 2: в течение разгрузочной недели постарайтесь ограничить белый хлеб, замените его на маленькие кусочки черного хлеба.

Правило 3: немного ограничьте жиры, срезайте видимый жир, переведите свое питание со свинины на курицу.

Правило 4: в течение разгрузочной недели категорический запрет на колбасу, она задерживает жидкость, повышает уровень холестерина, и отрицательно влияет на ЖКТ.

Правило 5: включите в рацион продукты с отрицательной калорийностью: грибы, редис, сельдерей и капуста.

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