На что будут направлены деньги города

В Перми продолжатся работы по приведению в нормативное состояние улиц и автомобильных дорог. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Работа над бюджетом Перми начинается задолго до того, как окончательный проект главного финансового документа города направляется в Думу. Перед этим на круглых столах депутаты изучают и обсуждают муниципальные программы, составляющие значительную часть бюджета.

В 2023-25 годах в Перми будут действовать 20 муниципальных программ, в которых отражаются все стороны городского хозяйства и деятельности, расписано на какие конкретные цели и объекты, и в каких объемах будут расходовать бюджетные поступления.

Образование

Немалая часть бюджета направлена в отрасль образования. Расходы по этой сфере запланированы в двух муниципальных программах «Доступное и качественное образование» и «Развитие сети образовательных организаций».

Целями программы «Доступное и качественное образование» являются формирование современной образовательной среды, создание условий для развития способностей и талантов детей, развитие системы поддержки и профессионального роста педагогических кадров.

В ее рамках планируется увеличить число детей, занимающихся в кружках и секциях, обновить материально-техническую базу школ, подключить 40 процентов педагогов к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. Во время обсуждения на круглом столе депутат Эдуард Мирзамухаметов отметил, что нужно повысить доступность дошкольных образовательных учреждений в отдаленных районах.

В ходе реализации программы «Развитие сети образовательных организаций» в Перми будут построены детские сады и школы, спортивные площадки и межшкольные стадионы. В частности, планируется ввести в эксплуатацию новый корпус детского сада «Легополис» на 350 мест, построить новые корпуса школы дизайна «Точка», гимназии № 33, школ № 2 и «Техно-школы». В рамках городского бюджета будут построены школа №9 и здания новых школ в микрорайонах ДКЖ и Вышка – 2.

Депутат Илья Власов отметил, что необходимо в муниципальную программу включить средства на ремонт школы № 118 .

Облик города

Программа «Благоустройство города Перми» нацелена на озеленение и создание парков и бульваров, развитие коммунальной инфраструктуры и благоустройства территории индивидуальной жилой застройки. По мнению депутатов, объем средств, предусмотренных на содержание отремонтированных и вновь созданных объектов озеленения, недостаточен.

- Если мы скверы привели в порядок, необходимо предусмотреть средства на поддержание их состояния, чтобы наши объекты не ветшали, - подчеркнул депутат Олег Бурдин.

А с помощью программы «Формирование современной городской среды» в 2023 году в Перми планируется обустроить 74 дворов. Будут приведены в порядок участок Черняевского леса от ДКЖ до улицы Подлесной и озелененная часть улицы Макаренко.

Дороги и транспорт

Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог будет проводиться в рамках программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» и «Развитие автомобильных дорог и дорожных сооружений в городе Перми». Одной из главных задач станет приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. На 2023 год запланированы работы по капитальному ремонту улиц Василия Каменского, Самаркандской, Монастырской, Промышленной, путепровода над железнодорожными путями у Решетниковского спуска и моста через реку Мулянка на улице Красина. А улица Фонтанная станет проездом к новому корпусу гимназии №33, а значит, пройдет ее текущий ремонт и будут обустроены парковочные карманы.

Программа «Организация регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом в городе Перми» предусматривает увеличить количество пассажиров, пользующихся услугами общественного транспорта. К 2023 году объем перевозок должен составить более 192 миллионов человек, а к 2026 году – уже 196 миллионов. В рамках программы до конца 2023 года планируется установить 96 новых остановочных павильонов, 28 из них будут «умными». Первые подобные объекты появятся на улице Ленина, а также на улице Сибирской и Шоссе Космонавтов.

Физкультура и спорт

Целью программы «Развитие физической культуры и спорта» является создание для всех жителей Перми условий для тренировок. В ближайшие годы будет продолжена работа по устройству плоскостных спортивных сооружений. Также запланировано строительство плавательного бассейна на улице Гайвинской и Центра для сложнокоординационных видов спортана улице Нефтяников. В 2023 году планируется ввести в эксплуатацию легкоатлетический манеж «Спартак». Кроме того, в планах капитальный ремонт здания школы «Олимп» в Мотовилихинском районе.

Во время обсуждения депутат Екатерина Лялина предложила добавить в муниципальную программу строительство спортивного объекта в микрорайоне Заозерье, жителям которого сейчас негде заниматься спортом.

Культура

Приоритетным направлением остается подготовка и проведение празднования 300-летия города Перми. Как отмечено в программе «Культура города Перми», к 2023 году будет увеличено количество мероприятий в сфере культуры и искусства, продолжится развитие мест массового отдыха, будут поддерживаться мероприятия по сохранению историко-культурного наследия Перми.

Сейчас ведется ремонт Дворцов культуры имени Калинина и имени Кирова», продолжается модернизация Театра Юного Зрителя. В модельные преобразованы Центральная детская библиотека и библиотека №21. Будут приобретены музыкальные инструменты для детских школ искусств №9 и №13, детской художественной школы имени Е. Н. Широкова, музыкальной школы имени Евгения Крылатова.

Социальная поддержка

Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пермяков предусматривает программа «Социальная поддержка и обеспечение семейного благополучия населения города Перми». Они включают в себя адресную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выплаты за проезд в больницу для гемодиализа, ежемесячную выплату студентам и учащимся, имеющим детей до полутора лет, единовременную выплату при рождении тройни, а также выплату многодетным семьям взамен предоставления земельного участка, санаторно-курортное лечение и оздоровление работников бюджетной и социальной сферы. Всего до 2026 года меры социальной поддержки и помощи получат 30539 человек.

Жилье

В ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем жителей города Перми» планируется переселить в благоустроенное жилье 8488 человек из 479 многоквартирных домах, признанных аварийными до первого января 2017 года. Часть из них сможет переехать в муниципальные дома, которые будут построены на улицах Чайковского и Маяковского. Строительство еще одного муниципального дома планируется на улице Нейвинская. А в перспективе - на улице Вильямса, 2в.

Вопросов - много

Также депутаты изучили муниципальные программы по развитию территории Перми, земельно-имущественным отношениям, инвестиционно-строительной деятельности. При обсуждении всех программ на круглых столах народные избранники задавали немало вопросов и вносили предложения, отвечающие интересам избирателей их округов.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что у депутатского корпуса в целом много вопросов по различным муниципальным программам.

- Нужно внимательно отнестись к предложениям депутатов, и до начала ноября перед вторым чтением бюджета отработать все проблемы и замечания, - подчеркнул он.