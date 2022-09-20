«Комсомолка» и МЧС наградили пятиклашку, которая спасла тонувшую 19-летнюю подругу

Елизавета Сакулина со своей мамой Мариной Анатольевной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В детской библиотеке имени Пушкина в Перми в торжественной обстановке наградили пятиклассницу Лизу Сакулину из села Усть-Зула Юрлинского района Пермского края, которая летом этого года спасла свою тонувшую подругу.

Напомним, в тот день Лиза вместе со своей 19-летней знакомой Анастасией купались на речке. Стояла солнечная погода, у воды бегали ребятишки и ничего не предвещало беды. В считанные секунды у Насти во время купания внезапно начался приступ эпилепсии. Тело мгновенно скрутило, начались судороги. Девушка полностью потеряла контроль над собой и начала уходить под воду. Все произошло в нескольких метрах от берега, где глубина была не более метра, но для человека в момент приступа и 10 сантиметров воды могут оказаться смертельными.

Единственный, кто оказался рядом с Настей, это маленькая подружка Лиза. В критической ситуации пятиклассница не растерялась, схватила тонущую подругу за волосы и начала звать на помощь. Лиза несколько раз пыталась тащить Настю к берегу, но силенок не хватало. Мальчишки, что купались вместе с ними, сначала подумали, что девчонки дурачатся, а потом, когда поняли, что все серьезно, просто выскочили на берег и разбежались. А пятиклассница из последних сил продолжала держать голову подруги на поверхности воды и звать на помощь. Крики девочки услышал 24-летний Григорий Перебатов, он купался чуть поодаль вместе со своей девушкой. Парень подплыл к ним, поднял Настю на руки и вынес на берег.

Сейчас с Настей все в порядке, а сама маленькая героиня, спасшая подругу от гибели, до сих пор с ужасом вспоминает произошедшее. Даже во время награждения девочка не могла сдержать слез.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы ведь до сих пор не можем забыть тот день и когда вспоминаем - слезы ручьем бегут, - говорит мама Лизы Марина Анатольевна, которая вместе с ней приехала на награждение. - Хочу выразить большую благодарность всем, что не оставили Лизин поступок незамеченным. Мы ведь когда к вам в Пермь ехали, даже не думали, что нам столько подарков вручат.

Главное управления МЧС по Пермскому краю наградило Елизавету благодарственным письмом за спасение человеческой жизни и вручило подарки. Также подарки вручили Союз пермских спасателей и директор муниципальных объединений библиотек города Перми. А «Комсомолка», неравнодушные пермяки и наши друзья из компании А.В.Т- Спорт подарили девочке книги русских классиков и велосипед.

- Вы не представляете, как Лиза счастлива, - говорит Марина Анатольевна. - Она давно мечтала о велосипеде, у нее ведь старенький был - достался по наследству от старшего брата и уже еле ездил, а сейчас она самая модная велосипедистка у нас в селе.

Редакция «Комсомольской правды» благодарит Главное управление МЧС по Пермскому краю за организацию мероприятия.

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