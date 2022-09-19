УЗПМ поддержал День Краснокамского городского округа

Уральский завод противогололедных материалов выступил партнером масштабного городского праздника, посвященного Дню Краснокамского городского округа.

В праздничных мероприятиях приняли участие коллективы ведущих промышленных предприятий и организаций, спортивные и творческие коллективы, общественные объединения. Среди почетных гостей: губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, депутат Государственной Думы Ирина Ивенских, представители регионального Законодательного Собрания и городской Думы.

Именно на них была возложена почетная миссия вручить краснокамцам награды, знаки отличия и благодарности за добросовестный труд, активную социальную позицию, спортивные и творческие достижения, значимую общественную деятельность. Среди награжденных и сотрудники УЗПМ: токарь-фрезеровщик, донор с 16-летним стажем и многодетный отец Антон Некрасов, а также упаковщик Вячеслав Басалгин, известный своей тренерской работой в прошлом и яркими победами в соревнованиях по самбо.

Для гостей грандиозного праздника были организованы театрализованное шествие коллективов промышленных предприятий, выставка предметов декоративно-прикладного творчества «Город мастеров», показательные выступления спортсменов, многочисленные мастер-классы, праздничный концерт творческих коллективов Краснокамска, яркие конкурсы с призами и спортивные соревнования по баскетболу 3х3.

Заводской команде «Бионорд» во главе с генеральным директором УЗПМ Дмитрием Пылёвым, не было равных в спортивных соревнованиях - она удостоилась золота турнира баскетбола 3х3. Серебряными призерами кулинарной битвы «Пельмень-Фест» в номинации «Народная марка» стали их коллеги из команды «УЗПельМешки», которые соревновались с мастерами лепки из 27 команд. Коллектив УЗПМ также стал бронзовым призером праздничного шествия.

Генеральный директор ООО «Уральский завод противогололедных материалов» Дмитрий Пылёв:

- День города – это праздник единения разных поколений и культур, всех, кто уверенно смотрит в будущее и готов приложить все свои силы и таланты, чтобы сделать свою малую Родину богатой, благоустроенной, процветающей! История нашей компании неразрывно связана с Краснокамском, поэтому, следуя принципам социальной ответственности, мы и впредь будем поддерживать спортивные и культурные проекты, экологические инициативы и общественные объединения округа, внося весомый вклад в его социально-экономическое развитие.