Метеорологи рассказали, как долго в Прикамье продлится бабье лето

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кажется, бабье лето не спешит покидать наш край. Еще недавно метеорологи предсказывали, что в середине этой недели может резко похолодать.

Но сейчас они сменили прогноз на гораздо более благоприятный. Вплоть до того, что в грядущие выходные к нам снова может прийти тропическое тепло.

- Можно рассчитывать, что бабье лето продлится до воскресенья, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) доктор географических наук, инженер ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Особенно тепло будет на юге края, а вот на севере будет заметно холоднее, и осадков там будет больше.

Воздух из субтропиков – из Турции – к нам уже пришел и принес рекордное для этого времени года тепло.

- С утра был небольшой дождь, но после обеда небо стало проясняться, - объясняет Андрей Шихов. - Дневная температура на юге Пермского края и даже в Перми может приблизиться к отметке в +25 градусов, что на 7-8 градусов теплее климатической нормы. При этом в течение всего дня сохранится вероятность гроз. А на северо-западе региона возможны опасные атмосферные явления – в нашу сторону перемещается зона со смерчами, градом, у наших соседей в Кировской области возможно даже торнадо.

В последующие дни произойдет небольшое похолодание. Во вторник через Пермь будет проходить холодный фронт с небольшими дождями. Дневная температура воздуха ожидается в пределах от +15 до +18 градусов. На юге и юго-востоке края – до +20 градусов.

Подобная погода простоит до выходных. В течение всей недели температура воздуха днем не опустится ниже +15 градусов. В среду и четверг по утрам вполне вероятны туманы – сильные в северных районах и не очень густые в Перми.

Но уже в субботу может начаться очередной пик потепления.

Не исключено, что в выходные дни снова произойдет вынос тропического воздуха с дневной температурой выше +20 градусов.

Что касается осадков, в нынешнем сентябре наблюдается их явный дефицит. В первую половину месяца в Перми выпало меньше четверти месячной нормы, а некоторых районах края еще меньше.

Когда к нам придут настоящие холода?

Как объясняет Андрей Шихов, перспектив прихода настоящих холодов пока не видно.

- Возможно, после 25 сентября произойдет похолодания, но предпосылок для какого-то мощного арктического вторжения пока нет, - обнадеживает метеоролог.

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