Пермские школьники с 16 сентября начнут постигать азы авиастроения в специальных классах

Открытие авиаклассов в Перми. Фото: архив "КП"

В четырех школах Перми 16 сентября открыли инженерные классы авиастроительного профиля. Обучение школьников будет проходить на базе «Инженерной школы», «Техно-школы им. Савиных», школы №76 и «Школы инженерной мысли им. Соловьева». Обучение в них будет проходить при участии предприятий Перми. Старшеклассники будут изучать направления, связанные с разработкой, созданием и управлением летательного аппарата: от простейших моделей метательных планеров до сложных конструкций с добавлением силовой установки, элементов управления аэродинамическими поверхностями, установки электронных гироскопов, GPS, изучения пилотирования схем типа «планер» и «самолет».

Источники «КП-Пермь» в краевом правительстве сообщили, что строительство нового зоопарка ведется в рамках утвержденного графика, при котором перевоз животных запланирован в октябре. К этому времени необходимые здания для них будут подготовлены. Кроме того, на следующей неделе будет проведено совещание с участием, в том числе, и руководителей городской администрации, где еще раз будет рассмотрен вопрос о принятии всех необходимых мер для того, чтобы начать переезд зоопарка на новое место до конца 2022 года.

Прокуратура Пермского края на следующей неделе выслушает жалобы жильцов на сбои в подготовке к зиме. Звонки будет принимать прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в финансово-бюджетной сфере Анастасия Александровна Романова 20 сентября с 11:00 до 12:00. Также в мероприятии примет участие специалист инспекции госжилнадзора Пермского края. Поступившая информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования.

В краевом Минтрансе 16 сентября предупредили пермских автомобилистов, что в следующие выходные в микрорайоне Парковый полностью перекроют движение на улице Зои Космодемьянской. Движение закроют 24 сентября в 23:00 до 12:00 25 сентября на ул. Зои Космодемьянской от ул. 3-ей Водопроводной до ул. Татьяны Барамзиной.

Иногда они возвращаются… В Пермских ТРК «Семья» и ТРЦ «Планета» возобновили работу магазины электроники re:Store. Магазины временно закрыли 1 июня 2022 года. Причиной тому послужило отсутствие поставок. re:Store – магазины, в которых реализуется техника компании Apple.

Пермский БК «Парма-Пари» едва не обыграл на сборах в Турции действующего победителя Кубка ФИБА Европа – турецкий «Бахчешехир Колежи». Матч завершился со счетом 72:71 в пользу оппонентов клуба из Перми. Больше всего очков в составе пермяков набрали Малик Диме (13), Брайон Аллен (12) и Александр Платунов (11).

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