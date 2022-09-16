Синоптики предполагают, что в Прикамье может потеплеть до +25 градусов

Последние селфи бабьего лета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Похоже, погода нынче и не думает прекращать свои погодные сюрпризы, и бабье лето готовится поставить метеорологический рекорд.

Нет, в выходные будет казаться, что тепло понемногу пошло на спад. Но уже в начале следующей недели может случиться нечто необычное.

- В понедельник к нам может прийти очень теплый воздух даже не с Черного моря, а из Турции, - объясняет доктор географических наук, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. – В результате днем воздух прогреется до + 22… + 24, а, вполне возможно, и до +25 градусов, что будет рекордом для второй декады сентября. Необычайно теплой, по-летнему, ожидается и ночь на вторник – от + 16 до +18 градусов

При этом циклон будет необычно интенсивным для осени.

- Мы можем стать свидетелями мощных ливней со шквалами и градом, правда, пока неясно, в каких районах края они пройдут, - говорит пермский метеоролог.

Но погреться нам удастся недолго.

- Уже во вторник ожидается прохождение холодного фронта, - прогнозирует Андрей Шихов. – Температура днем будет такой же, как и ночью - +16… +18 градусов. А уже в четверг днем столбик термометра может опуститься ниже +10 градусов.

Закончится, по словам синоптика, и период засухи.

- Дожди, которые прошли в начале сентября, по большому счету, не промочили землю, а сейчас может начаться наполнение водохранилищ, - говорит Андрей Шихов. – Правда, Пермь и районы восточнее ее сильные дожди могут не затронуть.

На выходные погода ожидается не слишком теплой, но довольно комфортной.

В субботу в Перми ожидается пасмурный день без осадков, температура – от +17 до +18 градусов. В ночь на воскресенье местами пройдут дожди, возможно, даже с грозами. Но в воскресный день они должны прекратиться, и могут быть прояснения. Столбик термометра будет держаться на таком же уровне – в диапазоне +17…+18 градусов.

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