Участники круглого стола. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фонд социального страхования – государственная структура, которая успешно включилась в реализацию программы цифровой экономики. Многие сервисы фонда становятся более технологичными, что позволяет справиться с огромными объемами поступающей информации. Меняется структура оказания государственных услуг, сроки их предоставления сокращаются до нескольких часов. Там, где требуется межведомственное согласование и проверка данных, они составляют всего несколько дней.

Круглый стол в региональном ФСС. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«В свою деятельность мы постоянно внедряем новые решения, так как основной приоритет фонда – это человек. Новые электронные сервисы фонда позволяют существенно экономить бюджетные средства. Они повышают качество предоставляемых услуг, сокращают время на их предоставление. Процедура взаимодействия с госучреждениями в процессе оказания услуг становится более удобной, точной и прозрачной. Внедрение электронных сервисов также снижает влияние субъективного фактора - гражданин сам может отслеживать процесс решения своих запросов», - поясняет управляющий Пермским региональным отделением ФСС РФ Галина Токарева.

В ходе состоявшегося 15 сентября совместного круглого стола с радио «Комсомольская правда - Пермь» специалисты Пермского отделения ФСС РФ познакомили с самыми востребованными в регионе новыми технологиями и сервисами.

Электронный сертификат

Одним из направлений деятельности ФСС является обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР). До сентября 2021 года существовало два его способа: получение ТСР по государственным контрактам и путем выплаты компенсации за приобретение ТСР. После этой даты стал использоваться электронный сертификат.

Электронный сертификат является альтернативным способом получения ТСР и не отменяет уже существующие.

Главными преимуществами электронного сертификата являются: значительное уменьшение времени получения ТСР; оформление покупки ТСР не выходя из дома; выбор ТСР, соответствующего требованиям человека.

Обязательным условием получения сертификата является наличие карты платежной системы МИР. Решение об его формировании ФСС принимает в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления, уведомление о решении ФСС поступает заявителю в течение трех дней со дня его принятия.

Круглый стол в региональном ФСС. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«С начала 2022 года Пермское региональное отделение ФСС оформило 464 электронных сертификата на приобретение ТСР инвалидами и пострадавшими на производстве людьми», - отметила Анжела Борисова, заместитель начальника отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации регионального отделения ФСС.

Оформление социальных пособий

С 1 января 2022 года механизм оформления социальных пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка носит проактивный (беззаявительный) характер.

Работодатель в течение трех рабочих дней без участия работника передает в ФСС данные для расчета пособия. После получения корректных данных ФСС назначает и выплачивает соответствующее пособие в срок не более 10 рабочих дней.

«Проактивный механизм передачи сведений позволяет застрахованному гражданину получить пособие в самые кратчайшие сроки», - разъясняет заместитель начальника отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным регионального отделения ФСС РФ Марина Петрова.

Круглый стол в региональном ФСС. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На сегодняшний день Пермским отделением ФСС РФ выплачено социальных пособий на сумму свыше 8 млрд рублей.

Социальный навигатор

Бесплатное мобильное приложение «Социальный навигатор» осуществляет оперативный доступ к информации о деятельности и предоставляемых услугах ФСС.

В настоящее время в нем реализована функция полноценного личного кабинета получателя услуг, которая включает информацию по персональным пособиям, выплатам и услугам, знакомит с полезными сервисами и списком социально значимых объектов в выбранном регионе.

«Наиболее актуальным является раздел по предоставлению электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). Это связано с отменой их бумажной версии с 1 января 2022 года», - отмечает руководитель группы отдела информатизации регионального отделения ФСС РФ Елена Коколева.

Не менее востребован у пользователей мобильного приложения «Социальный навигатор» раздел по пособиям и выплатам. С его помощью можно прослеживать ход и статус их предоставления, настроить формирование уведомления. Еще один раздел позволяет заказать электронные справки о выплаченных пособиях, 2-НДФЛ.

Приложение «Социальный навигатор» доступно в мобильном магазине Google Play, операционных системах Android и IOS.

Социальные проекты

По инициативе специалистов Пермского регионального отделения ФСС РФ проводятся различные социальные проекты, объединяющие семьи с особенными детьми, общественные организации родителей, воспитывающих детей с различными ограничениями по здоровью.

Круглый стол в региональном ФСС. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как считает руководитель группы по связям с общественностью и прессой регионального фонда Юлия Федосеева, все реализуемые проекты направлены на интеграцию таких семей в современный социум.

«Любые конкурсы или мероприятия проводятся по велению сердца наших специалистов, многие уже стали традиционными. Отличительной особенностью является их индивидуальный подход и большая забота по отношению к тем людям, которые обращаются в фонд за предоставлением госуслуг», - рассказывает Юлия Федосеева.

Ярким тому подтверждением стал онлайн-конкурс «Я - есть», состоявшийся в июне этого года. Он позволил особенным ребятам раскрыть способности и творческий потенциал, рассказать о своих достижениях и планах, стал важным этапом подготовки к взрослой жизни. Одним из победителей конкурса стала семья Толстиковых, воспитывающая четверых приемных детей с инвалидностью.

Если есть вопросы

По всем возникающим вопросом, связанным с предоставлением государственных услуг можно обращаться по телефонам горячей линии Пермского регионального отделения ФСС РФ: 8 (342) 249-20-49 и 249-20-50.

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