Пермский орнитолог рассказала, как на даче защитить урожай от дроздов

А я спасла свой урожай! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Раньше от дроздов только клубнику приходилось спасать, а теперь они клюют все подряд! – сокрушается пермская дачница Валентина. – Смели смородину, крыжовник, а сейчас принялись за яблоки, даже верхушки свеклы расклевали. Я радовалась, что в этом году много терносливы, но теперь боюсь, что как созреют мои сливки, так они на них набросятся.

Действительно, не только дачники, но и ученые отмечают: в последнее время в Прикамье - настоящее нашествие дроздов-рябинников. И год от года их становится все больше.

На небольшое дерево набросить сетку несложно, приложив немного терпения и фантазии. Фото: Андрей МАТЛИН

Пернатые воришки раскусили прелести городской жизни

- Стояли теплые зимы, и они не стали откочевывать в более теплые районы, - объясняет доцент кафедры зоологии позвоночных и экологии биологического факультета ПГНИУ, кандидат биологических наук Наталья Костицына. - К тому же, оставшись зимовать, освоили городскую жизнь. Дрозды-рябинники живут колониями - стаями, из-за чего, кстати, не поют – самцам не требуется привлекать самочек.

Укрывать от крылатых нахлебников теперь приходится даже яблони. Фото: Андрей МАТЛИН

Стайный образ жизни помог дроздам отвоевать свое место в городах.

- Любо-дорого посмотреть, как они гоняют ворон и кошек, - говорит орнитолог. - Могут и человека начать отпугивать, применяя свой излюбленный прием – обстреливать пометом. Он склеивает перья их крылатых врагов-ворон, людям тоже приходится не по нраву.

Получается, дрозды поселились в городах всерьез и надолго. В них они находят укрытие и разнообразную пищу. В результате их численность растет. А весной они атакуют дачные участки и сады в окрестностях населенных пунктов.

- Им нужна разнообразная пища, - объясняет Наталья Костицына. – Они ловко выдергивают дождевых червей из земли, слетаясь на покошенную полянку или под политое вами дерево. Но нужны им и углеводы, особенно осенью, чтобы подкопить жирка к зиме. Они пробуют добывать их из чего получится.

Жесткая сетка из ПВХ со временем рвется, но обрывки тоже можно пустить в дело. Фото: Андрей МАТЛИН

Дрозды не улетели, а куры перестали нестись

Как же защититься от крылатых нахлебников, которые стали практически всеядными?

На форумах садоводы делятся своими лайфхаками.

- Я весной разбросала рядом с грядками красные пробки от кока-колы, - описывает свой опыт одна из форумчанок. – Дрозды их пробовали клевать, и я надеялась, что когда созреет виктория, они на нее не обратят внимания. Какой там!

Кто-то пишет, что пытался раскладывать под кустами старые меховые шапки, кто-то даже обзавелся чучелом ястреба, рассчитывая отпугнуть им пернатых воришек.

Вот так можно спасти виноград. Фото: Андрей МАТЛИН

Последний тренд – садоводы пробуют воздействовать на дроздов, включая с разными интервалами запись соколиного клекота.

- Когда я включила динамик, дрозды вроде бы улетели, и до вечера их не было, - описывает свои попытки одна из дачниц. – Но на следующее утро снова собрались. Мой эксперимент только на соседских кур, похоже, и подействовал. Соседка стала жаловаться, будто они начали хуже нестись и петух потерял к ним интерес.

Виноград в Прикамье выращивать можно, но его придется спасать от дроздов. Фото: Андрей МАТЛИН

Ученые объясняют, почему все подобные усилия – тщетны.

- Отпугивающие средства действуют, если их регулярно подкреплять реальной угрозой, - говорит Наталья Костицына. - Например, на некоторых аэродромах, действительно, применяют трансляцию криков хищных птиц. Но там также держат обученных ловчих соколов, которых выпускают время от времени. В противном случае мотивация к добыче пищи перевесит у птиц любые «пугалки».

Единственным эффективным способом спасти урожай, по мнению орнитолога, остаются обычные сетки.

- Нужно только научиться ими пользоваться, иначе все ваши труды могут быть напрасными, - говорит Наталья Костицына. - Дрозды найдут любую щель и доберутся до вкусной пищи.

Можно использовать вертикальные стойки из реек. Фото: Андрей МАТЛИН

НЕЛИШНИЕ СОВЕТЫ

Бельевые прищепки помогут

Какие сетки удобнее, и как ими пользоваться? Многие уже ответили на эти вопросы на практике. Но нелишне перечислить еще раз:

- Не стоит заказывать на Алиэкспрессе черные китайские тонкие сетки – птицы в них запутываются. И для пичуг опасно, и вам лишние хлопоты их выпутывать.

- Сетки лучше приобретать мягкие - нейлоновые или капроновые. Более жесткие из ПВХ неудобно натягивать, труднее снимать и складывать на зиму, они менее долговечны – крошатся уже через год.

- Над грядками сетку лучше натягивать на дуги, а на деревья – набрасывать с помощником шестами в форме букв «Г» или «Т».

- Скреплять верхние и горизонтальные края сеток удобно обычными бельевыми прищепками.

- Снизу все сетки обязательно плотно и без прорех прижать к земле, например, при помощи досок.

Грушки тоже надо спасти. Фото: Андрей МАТЛИН

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