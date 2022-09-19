Главная страсть антрепренера: Что связывает Сергея Дягилева с Пермским театром оперы и балета

Пермский театр давно связан с именем Дягилевых. Фото: Проект «Неизвестный Дягилев»

2020 год стал юбилейным для Пермского театра оперы и балета. Ему исполнилось 150 лет. А в 2022 году отмечают 150-летие Сергея Дягилева, чье имя неразрывно связано в театром.

В юбилейный год «АиФ-Прикамье» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив создали мультимедийный проект «Неизвестный Дягилев». На сайте dyagilev.perm.aif.ru можно найти оцифрованные экспонаты мемориального музея «Дом Дягилева» и виртуальный 3D-тур по экспозиции. Среди оцифрованного наследия есть отдельный раздел, посвященный театру и артистам: костюмы, эскизы декораций, афиши…

В музее хранятся роскошные театральные костюмы. Фото: Проект «Неизвестный Дягилев»

Все начинается с оперы

Датой, с которой театр отсчитывает свою историю, считается 24 ноября (7 декабря по новому стилю) 1870 года. В этот день давали оперу «Жизнь за царя» Михаила Глинки.

Спектакль шел в старом деревянном здании, которое незадолго до этого восстановили после пожара. А в 1874 году городская дума при поддержке пермяков решила строить каменное. Финансировать строительство вызвались многие жители Перми. Среди них были дворяне – например, дед Сергея Дягилева Павел Дмитриевич, который отдал на строительство 4300 рублей серебром.

В здание в стиле позднего русского классицизма по проекту Рудольфа Карвовского театр переехал в 1879 году. По сути, именно в нём он и живет до сих пор. Хотя в 1950-ые годы прошла большая реконструкция.

Искусствовед, автор биографии Сергея Дягилева, которая вышла в серии ЖЗЛ в 2016 году, Олег Брезгин писал, что в позапрошлом столетии в городском театре правила поведения часто нарушали. Купцы громко разговаривали, комментируя происходящее на сцене. Театр посещали семинаристы, которым это было запрещено. Сергей Дягилев, который тогда учился в гимназии, должен был смотреть спектакли с галерки. Однако он посещал вечерние спектакли и сидел в первых рядах партера. Это ему разрешалось не только потому, что он был отпрыском дворянской семьи, но и потому, что его дед вложил крупную сумму в строительство театра.

Однажды Сергей не смог попасть в театр на оперу из-за отъезда семьи в Бикбарду и очень расстроился. Он писал своей мачехе Елене Валерьяновне: «...мне было жаль, что я не услышу оперу, которая, наверное, будет несколько дней в Перми (ведь ты знаешь, как я ей дорожу; напиши мне о ней, милая, если пойдешь)».

2 февраля 1926 года становится днем рождения Пермского балета. Дата связана с премьерой двухактного балета «Жизель» Адана в исполнении учащихся местной хореографической студии.

В годы войны пермская труппа уступает свою сцену эвакуированному коллективу Ленинградского академического театра оперы и балета имени С. М. Кирова (Мариинского театра), а сама выступает на сценах малых городов Прикамья (Березники, Лысьва, Соликамск, Кизел). И только после войны вернулась на родную сцену.

Русские сезоны

Именно Сергей Дягилев придумал «Русские сезоны». Самые известные в мире театральные гастроли, которые прославили русский балет, шли с 1908 года по 1921 год. Анна Павлова, Тамара Карсавина, Ида Рубинштейн, хореографы и танцовщики Вацлав Нижинский и Леонид Мясин, хореографы Михаил Фокин и Джордж Баланчин – эти имена сейчас знают многие.

Вацлав Нижинский с Тамарой Карсавиной и Сергеем Дягилевым в Париже, 1927 год. Фото: Проект «Неизвестный Дягилев»

Дягилев знакомил зрителей и с талантливыми композиторами, художниками. Он приобрел славу первооткрывателя новых имен. Ни импресарио, ни участники «Русских сезонов» не боялись нового, с готовностью шли на эксперименты.

В 1917 году в постановке «Парад» как театральный художник дебютировал Пабло Пикассо, который придумал декорации и костюмы. Костюмы для постановок «сезонов» создавала и сама Коко Шанель. Над художественной стороной спектаклей работали также Николай Рерих, Леон Бакст, Александр Бенуа.

Первым спектаклем, который привёз Дягилев в Европу, была опера «Борис Годунов». Главную партию исполнял Фёдор Шаляпин. Но всемирную известность «Русским сезонам» принесли балеты.

В 1910 году Дягилев привёз балет «Жар-птица», музыку к которому написал молодой композитор Игорь Стравинский.

С 2003 года в современной Перми проходит Дягилевский фестиваль, который и сейчас открывает новые имена и не боится экспериментов.

Изучить театральные экспонаты оцифрованного музея Дом Дягилева можно, перейдя ссылке dyagilev.perm.aif.ru или QR-коду.