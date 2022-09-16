Проект реконструкции Черняевского леса в Перми. Фото: архив "КП"

Глава Перми Алексей Демкин 15 сентября показал наглядно, как будет выглядеть Черняевский лес после ремонта. Он разместил фото в своем телеграмм-канале. Его обустройство будет проводиться в рамках проекта «Зелёное кольцо». На территории городского леса создадут удобную тропиночную сеть с навигацией, входными группами, обновим существующие места отдыха. Для разведения потоков отдыхающих предусмотрят отдельные дорожки с разным покрытием.

В Перми 15 сентября продолжили судебный процесс над первокурсником Пермского университета Тимур Бекмансуров, который 20 сентября 2021 года устроил массовую стрельбу на территории вуза. В ходе заседания Пермского краевого суда выступил сотрудник полиции Константин Калинин. Он рассказал подробности задержания налетчика.

Пермское региональное отделение Фонда социального страхования России и Пермский филиал ИД «Комсомольская правда» 15 сентября провели «круглый стол» «Новые технологии и сервисы ФСС РФ». Основными темами обсуждения стали: «Электронный сертификат как основной инструмент обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации». - «Новый механизм оформления социальных пособий». - «Социальные проекты Фонда: «Приложение «социальный навигатор»; региональный конкурс «Я - есть!».

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» 15 сентября рассказали о начале полетной программе из Перми в Минеральные Воды. Полеты начнутся с 24 декабря три раза в неделю - по понедельникам, субботам и воскресеньям.

В Перми 15 сентября вручили ключи новоселам в Мотовилихинском районе. Высотный дом со 114 квартирами построен ГУ МВД России по Пермскому краю на ул. Сигаева в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Он предназначен для проживания сотрудников на период службы в органах внутренних дел России. В пермском полицейском доме в основном будут проживать участковые, инспектора ППС, сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних и другие.

Российская рок-группа Louna 15 сентября сообщила от отмене своего концерта в Перми. Вернуть деньги за купленный билет можно по месту приобретения в течение месяца - с 16 сентября по 16 октября.

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