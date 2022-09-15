Секреты страхования: самые частые причины для отказа в страховых выплатах

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Прежде чем страховая компания признает случай страховым, она рассматривает каждое произошедшее событие индивидуально. Иногда в процессе рассмотрения событие не признается страховым случаем, и страховая компания не производит выплату. Рассмотрим самые частые причины для отказа.

1. Произошедшее событие не покрывается полисом

Например, полис покрывает только инвалидность и критические заболевания, а клиент подает заявление на выплату после легкого недомогания, имея обычный больничный лист. Также имеет значение, из-за чего произошел страховой случай. Например, программа покрывает страховые риски, возникшие в результате несчастного случая, а клиент обращается за выплатой по причине заболевания.

2. Причина произошедшего события исключена договором

В каждом договоре страхования есть исключения - причины, вследствие которых страховщик не производит страховую выплату. Список исключений отличается для каждого покрытия и всегда указан в условиях программы страхования.

3. Событие произошло в период, когда покрытие не действует

Для страховых рисков в результате болезней страховщик может установить период с начала действия договора, в течение которого данные риски не покрываются. Он называется периодом ожидания или временной франшизой. Длительность периода ожидания зависит от страховой программы и риска и обычно составляет от 3 до 6 месяцев.

Также страховщик отказывает в выплате, если страховое событие произошло до начала действия договора либо после его окончания.

4. Отсутствие полного пакета требуемых документов

Кроме самого заявления на выплату, в страховую компанию необходимо предоставить документы о произошедшем событии. По каждому риску они различны, их перечень указан в договоре страхования. Также получить сведения об обязательных документах можно на сайте страховой компании в информационном разделе. Там же обычно можно найти телефон горячей линии или онлайн-помощников для получения консультации.

Что нужно сделать, чтобы гарантированно получить страховую выплату

Изучите договор страхования перед оформлением. Уточните, какие события исключены из покрытия. Выбирайте программу с учетом своих потребностей.

При оформлении полиса не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы. Изучите список покрываемых рисков и особенности действия договора.

Указывайте в заявлении на страхование достоверные сведения о себе. Так вы позволите страховщику рассчитать для вас максимально полное покрытие.

Не приобретайте полис под страховой случай. Страховщик при рассмотрении заявления на выплату рассматривает медицинские и иные документы, позволяющие установить дату и обстоятельства события.

В случае наступления страхового события сохраняйте все документы, чтобы затем передать в страховую компанию для рассмотрения. Перечень необходимых документов уточните у страховщика.