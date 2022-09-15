Зарплатные карты от Сбера: преимущества, о которых вы могли не знать

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Если у вас есть зарплатная карта Сбера, то вам открывается мир дополнительных предложений, пониженные ставки на услуги банка и другие бонусы. Сегодня мы подготовили для вас подборку интересных преимуществ карты Сбера, о которых многие даже не догадывались.

Онлайн сервис расчетных листков

Сбер предоставил возможность компаниям - участникам зарплатных проектов с банком направлять своим сотрудникам расчетные листки в электронном виде. Сервис уже полноценно доступен клиентам.

Сотрудник может в любой момент посмотреть расчетный листок в личном кабинете зарплатного клиента в мобильном приложении СберБанк Онлайн, он находится в разделе "Поступления". Работодатель избавлен от необходимости распечатывать данные на бумаге и организовывать их передачу сотрудникам. Процедура максимально упрощена: данные загружаются работодателем пакетом через интерфейс системы СберБизнес. После этого сотрудникам приходят push-уведомления. Новая услуга бесплатна как для компаний, так и для сотрудников.

Из дебетовой карты в "зарплатную"

На сегодняшний день жители Пермского края имеют возможность самостоятельного перевода своих дебетовых банковских карт в статус "зарплатная". Если у вас есть банковская карта, при помощи мобильного приложения СберБанк Онлайн, вы можете стать клиентом-участником зарплатного проекта Сбера. Для самостоятельного переоформления статуса и функционала карты вам достаточно зайти в приложение СберБанк Онлайн → выбрать действующую дебетовую карту Сбера→ "Настройки" → "Сделать карту зарплатной" → сформировать заявление и передать его в бухгалтерию по месту работы. После первого зачисления зарплаты на банковскую карту банк подтвердит новый статус карты через СМС-уведомления.

Деньги до зарплаты

Клиенты, получающие зарплату на карту Сбербанка, могут быстро и просто получить деньги до зарплаты. Этот сервис реализован с помощью краткосрочного займа. Чтобы им воспользоваться, достаточно подать заявку в мобильном приложении СберБанк Онлайн: банк рассмотрит ее за пару минут и сразу же перечислит деньги на карту.

Получить до зарплаты можно от 1000 до 30 000 рублей. Если клиент берет, например, 10 000 рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей.

Такой сервис расположен в разделе "Мои привилегии" в профиле клиента приложения СберБанк Онлайн, а также в разделе кредитования на главном экране.

Напомним, что зарплатные клиенты Сбербанка имеют и другие привилегии. Например, повышенные бонусы СберСпасибо, выгодные ставки по кредиту и ипотеке, промокоды на скидку в СберМегаМаркете, СберМаркете и ЕАПТЕКЕ и т. д. В СберБанк Онлайн все привилегии для зарплатных клиентов хранятся в одном месте. Чтобы воспользоваться предложением, зайдите в приложение, нажмите "Профиль" в левом верхнем углу, зайдите в "Бонусы и привилегии", выберите зарплатную карту, перейдите во вкладку "Зарплата на Сбер", нажмите "Смотреть все", выберите нужное предложение банка или партнеров и следуйте подсказкам.