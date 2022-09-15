Три часа волшебства на арене. В Пермском цирке зрителям покажут единственный в мире групповой номер с трансформацией

Уникальный номер групповой трансформации. Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск».

Совсем скоро прикамцы смогут по достоинству оценить одну из самых ожидаемых премьер – цирковое шоу Гии Эрадзе «Бурлеск». Премьерное представление в Пермском цирке пройдет уже в эту субботу, 17 сентября. Накануне для пермских журналистов и блогеров приоткрыли завесу – показали несколько номеров совершенно новой программы, которую приготовили для пермяков артисты «Королевского цирка Гии Эрадзе» и компания «Росгосцирк».

Наряды артисты меняли в мгновение ока. Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск».

Сразу скажем: даже этот показ оставил незабываемые впечатления и уверенность: зрителей ждут три часа настоящего волшебства на арене. Именно столько будет длиться представление, не считая антракта.

Честно скажем, зрелище завораживает буквально с первых минут. Ловкие пируэты клоуна, торжественный парад артистов в умопомрачительных красочных нарядах, головокружительные выступления воздушных гимнастов, вальсирующий белый Пегас, отточенные движения, в которых чувствуется талантливая работа балетмейстеров, неожиданные световые эффекты…

Дрессированный Пегас. Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск».

И, наконец, апофеоз всей программы – уникальный номер с групповой трансформацией «Фаберже». Шесть пар артистов появляются из великолепно выполненных макетов знаменитых пасхальных яиц, подаренных Императорскому двору. Взмах вееров, движение зонтика, дождь из конфетти – и в мгновение ока на дамах и кавалерах меняются великолепные наряды.

Номер вызывает просто-таки радостное изумление. Как это происходит? Невозможно вообразить! Недаром ему стоя аплодировала принцесса Монако.

Плясовая с медведем. Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск».

Становится понятно, почему на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако номера «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк» завоевали «Золотого Клоуна» Монте Карло - высшую награду в мире цирка. Тогда артистам стоя аплодировала вся княжеская семья.

А затем «Бурлеск» был создан и презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, где собирал аншлаги целый год. И вот теперь этим шоу смогут насладиться зрители Пермского цирка. Выступления продлятся всего месяц – параллельно артисты будут готовиться к международному цирковому фестивалю в Саратове и в Санкт-Петербурге.

- Репетировать мы начали сразу, как только приехали в Пермь, - рассказала директор продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Элина Лазаревская. – Зрители увидят много уникальных номеров, которые позволили нам завоевать в Монте-Карло «циркового Оскара» - главную награду. И в их числе – номер с групповой трансформацией, который так понравился принцессе Монако Стефании и принцу Альберту.

Словом, спешите в цирк. Вас ждет незабываемое шоу! Всего 1 месяц!

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Премьера состоится 17 сентября в 17.00 и 18 сентября в 15.00.

А далее, до 16 октября, представления будут проходить по субботам и воскресеньям в 12.00 и 17.00.

Билеты от 800 до 2500 рублей. Маленьким зрителям до 3-х лет вход бесплатный при предъявлении свидетельства о рождении.

Билеты онлайн можно приобрести на сайтах:

www.circus-perm.ru

www.royalcircus.ru

8 (342) 260–47–70

Вот яркие моменты, которые запечатлел объектив нашего фотокорреспондента.