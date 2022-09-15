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Общество15 сентября 2022 10:20

Три часа волшебства на арене. В Пермском цирке зрителям покажут единственный в мире групповой номер с трансформацией

В Перми состоится премьера шоу Гии Эрадзе «Бурлеск»
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Уникальный номер групповой трансформации. Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск».

Уникальный номер групповой трансформации. Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск».

Совсем скоро прикамцы смогут по достоинству оценить одну из самых ожидаемых премьер – цирковое шоу Гии Эрадзе «Бурлеск». Премьерное представление в Пермском цирке пройдет уже в эту субботу, 17 сентября. Накануне для пермских журналистов и блогеров приоткрыли завесу – показали несколько номеров совершенно новой программы, которую приготовили для пермяков артисты «Королевского цирка Гии Эрадзе» и компания «Росгосцирк».

Наряды артисты меняли в мгновение ока. Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск».

Наряды артисты меняли в мгновение ока. Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск».

Сразу скажем: даже этот показ оставил незабываемые впечатления и уверенность: зрителей ждут три часа настоящего волшебства на арене. Именно столько будет длиться представление, не считая антракта.

Честно скажем, зрелище завораживает буквально с первых минут. Ловкие пируэты клоуна, торжественный парад артистов в умопомрачительных красочных нарядах, головокружительные выступления воздушных гимнастов, вальсирующий белый Пегас, отточенные движения, в которых чувствуется талантливая работа балетмейстеров, неожиданные световые эффекты…

Дрессированный Пегас. Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск».

Дрессированный Пегас. Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск».

И, наконец, апофеоз всей программы – уникальный номер с групповой трансформацией «Фаберже». Шесть пар артистов появляются из великолепно выполненных макетов знаменитых пасхальных яиц, подаренных Императорскому двору. Взмах вееров, движение зонтика, дождь из конфетти – и в мгновение ока на дамах и кавалерах меняются великолепные наряды.

Номер вызывает просто-таки радостное изумление. Как это происходит? Невозможно вообразить! Недаром ему стоя аплодировала принцесса Монако.

Плясовая с медведем. Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск».

Плясовая с медведем. Фото предоставлено организаторами шоу Гии Эрадзе «Бурлеск».

Становится понятно, почему на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако номера «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк» завоевали «Золотого Клоуна» Монте Карло - высшую награду в мире цирка. Тогда артистам стоя аплодировала вся княжеская семья.

А затем «Бурлеск» был создан и презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре, где собирал аншлаги целый год. И вот теперь этим шоу смогут насладиться зрители Пермского цирка. Выступления продлятся всего месяц – параллельно артисты будут готовиться к международному цирковому фестивалю в Саратове и в Санкт-Петербурге.

- Репетировать мы начали сразу, как только приехали в Пермь, - рассказала директор продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе» Элина Лазаревская. – Зрители увидят много уникальных номеров, которые позволили нам завоевать в Монте-Карло «циркового Оскара» - главную награду. И в их числе – номер с групповой трансформацией, который так понравился принцессе Монако Стефании и принцу Альберту.

Словом, спешите в цирк. Вас ждет незабываемое шоу! Всего 1 месяц!

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Премьера состоится 17 сентября в 17.00 и 18 сентября в 15.00.

А далее, до 16 октября, представления будут проходить по субботам и воскресеньям в 12.00 и 17.00.

Билеты от 800 до 2500 рублей. Маленьким зрителям до 3-х лет вход бесплатный при предъявлении свидетельства о рождении.

Билеты онлайн можно приобрести на сайтах:

www.circus-perm.ru

www.royalcircus.ru

8 (342) 260–47–70

Вот яркие моменты, которые запечатлел объектив нашего фотокорреспондента.

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