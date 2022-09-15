Врач-терапевт сервиса «СберЗдоровье» рассказала, чем чаще всего болеют офисные сотрудники и что с этим делать

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Осенью падает не только настроение, но и иммунитет, и организм становится отличной мишенью для вирусов и инфекций. Чем чаще всего болеют офисные сотрудники и что с этим делать — рассказывает врач-терапевт сервиса «СберЗдоровье» Ольга Фролова.

Вирусные простудные заболевания

Простудиться можно круглый год, но осенью этот риск увеличивается. Дело в том, что вирусы не любят жаркий климат — им комфортнее в прохладной влажной среде. К тому же, у многих людей после лета иммунитет часто ослабевает, а шансы заболеть растут.

Чтобы профилактировать развитие ОРВИ, достаточно просто позаботиться о своем организме: полноценно спать и правильно питаться, заниматься спортом — это поможет держать организм в тонусе. Спорт также помогает бороться со стрессом — одной из причин снижения иммунитета.

А вот принимать противовирусные препараты не стоит. Они не подходят ни для лечения, ни для профилактики простуды, зато дают ненужную лекарственную нагрузку.

От витаминов в профилактических дозировках тоже лучше отказаться — если их слишком много, лишние витамины могут откладываться в тканях организма и влиять на его работу. Например, витамин С на иммунитет никак не влияет, а в больших дозировках и вовсе вредит: если принимать его постоянно, увеличивается риск развития рака.

Все необходимые микроэлементы попадают в организм вместе с едой, и сегодня дефицит витаминов встречается крайне редко. В основном — у пациентов с тяжелыми заболеваниями, которые приводят к нарушению всасывания витаминов и микроэлементов. Например, заболеваниями желудка и кишечника, алкоголизмом и др.

Аллергия

Только люди с аллергией на цветения с облегчением выдохнули, и начался сезон осенней аллергии — на пыльцу растений, которые продолжают цвести несмотря на погоду, пыльцу, которая осталась с лета, и плесень в осенней листве. Например, амброзия начинает цвести в августе, а прекращает только к середине осени.

Человеку, который столкнулся с аллергией впервые, рекомендуется проконсультироваться с врачом-аллергологом, чтобы подобрать оптимальный антигистаминный препарат. А в некоторых случаях снять отечность носа могут помочь противоотечные средства — их тоже лучше выбирать вместе с врачом.

Кишечные инфекции

Наибольший риск заразиться кишечными инфекциями приходится на теплый сезон, и чем жарче на улице, тем он выше. Особенно — в регионах с высокой влажностью и частыми осадками.

В России такие найти крайне сложно, но осенью продолжается сезон отпусков — в жарких странах вероятность столкнуться с вирусной диареей или бактериальной кишечной инфекцией. Достаточно съесть плохо вымытый фрукт, попить из местного родника или отправиться в путешествие по экзотической стране с неизвестными организму болезнетворными микроорганизмами.

Чтобы избежать неприятного знакомства, соблюдайте те же меры предосторожности, что и летом: храните продукты в холодильнике, тщательно мойте ягоды, фрукты и овощи, не ешьте в непроверенных местах и не купайтесь в местных пресных водоемах.

Сезонная депрессия

Депрессия — психическое расстройство, при котором у человека снижается способность получать удовольствие от жизни. В этом случае нужна помощь психотерапевта, а иногда — медикаментозное лечение.

Но существует и так называемая «сезонная депрессия» (сезонное аффективное расстройство) — когда с приходом осени накрывает хандра, апатия и сонливость, появляются тревожные мысли. Иногда это состояние проходит через несколько недель, а иногда — только весной.

Среди причин развития сезонной депрессии — сокращение светового дня, снижение иммунитета. Иногда хандра появляется после отпуска, когда нужно возвращаться в отпуск к рутинным делам. Но противоядие есть! Например, тот же отпуск можно брать не летом, а в бархатный сезон. Еще помогает смена деятельности и новые хобби.

Если симптомы депрессии несмотря ни на что усиливаются, стоит обратиться к врачу-терапевту. Он поможет исключить развитие других неприятных состояний — анемии, заболеваний щитовидной железы и др. — и при необходимости направит к узкому специалисту.