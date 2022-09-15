Новости Перми. Фото: архив "КП"

Главный редактор газеты «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин ушел из жизни в возрасте 68 лет в среду, 14 сентября. Все произошло в то время, когда он поехал в очередную экспедицию в Приморском крае для того, чтобы собирать материалы по книги о Владимире Арсеньеве, который был великим первопроходцем Дальнего Востока. Сообщалось, что причиной смерти Владимира Сунгоркина стал инсульт. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выразил соболезнования родным, друзьям и коллегам Владимира Николаевича Сунгоркина в связи с его уходом из жизни.

Глава Перми Алексей Дёмкин 14 сентября внес на рассмотрение депутатов Пермской городской думы проект о безвозмездной передаче одного из «холмов» на эспланаде вместе участком под ним в краевую собственность. Площадь здания по документам составляет 311 кв. метров, участка под ним – 395 кв. метров.

Во время прямого эфира на Радио «Комсомольская правда» (Пермь - 96,6 FM) 14 сентября глава Перми Алексей Дёмкин ответил на вопросы пермяков. Один из них касался повышения стоимости проезда на общественном транспорте. Алексей Дёмкин отметил, что говорить о повышения стоимости проезда в этом году преждевременно. В ходе прямого эфира глава города также рассказал о сроках переезда части животных из старого зоопарка в новый, открытии нового бассейна в микрорайоне Вышка-II на ул. Гашкова.

В Перми Общественный совет при Пермской городской Думе обсудил ход подготовки к 300-летию краевой столицы. Всего в юбилейном году запланировано более 300 мероприятий городского, регионального и федерального уровней. Наиболее масштабные из них: летний фестиваль «Рождение рек», Дягилевский фестиваль, фестиваль «Наука и искусство», Российская студенческая весна, Рождественский фестиваль, международный форум «Россия – спортивная держава».

14 сентября в пермском лицее №3 открыли спорткомплекс, включающий в себя футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, площадку для сдачи норм ГТО и занятий на спортивных тренажерах. Возможности нового комплекса позволят ученикам добиваться высоких спортивных результатов.

ФК «Амкар Пермь» «Амкар» окончательно определился со своим фирменным пабом, которым стал «Пан Кружечка». Бар предложит жаркую атмосферу боления, вкусные напитки и еду во время совместных просмотров матчей команды ее болельщиками.

Не обошелся день 14 сентября и без чрезвычайных происшествий. В пермском Дворце детского творчества вечером сработала пожарная сигнализация. По сообщению краевого МЧС, вызов оказался ложным.

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