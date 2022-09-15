Пермская ЦБК показала ход работ по восстановлению лесов в крае

Фото предоставлено ПЦБК.

Для производства картона и бумаги требуется древесина. Для этого в компании ПЦБК заготавливают березовый баланс. А взамен – высаживают большое количество саженцев ценных пород.

Как объяснили на предприятии, сейчас как раз – самый разгар лесовосстановительного сезона. Ведь молодые растения лучше приживаются, если их высадить до наступления морозов. При этом в компании строго придерживаются принципа: сколько гектаров вырубили – столько и должны восстановить.

Перед посадкой сеянцев делают специальные борозды. Фото предоставлено ПЦБК.

Работа предстоит большая. Компания арендует в Прикамье более 400 гектаров лесных участков в 10 лесничествах: в Добрянском, Осинском, Чусовском, Соликамском, Кудымкарском, Юсьвинском, Пермском, Закамском, Кишертском и Кунгурском.

В этом году ПЦБК в рамках нацпроекта «Экология» планирует восстановить лес на участках общей площадью более 3000 гектаров, в том числе более чем на 600 гектарах – с использованием методов искусственного восстановления.

- Чтобы представить масштаб, достаточно сказать, что это примерно тысяча футбольных полей, - объясняет советник генерального директора ПЦБК по вопросам лесообеспечения Иван Полынский. – При этом на 20 процентах этой площади будут высажены саженцы с закрытой корневой системой – это новое требование правительства. За сезон ПЦБК высадит 226 тысяч таких саженцев. Главные приоритеты для нас в этой работе: продвижение принципов рационального лесопользования, ответственного отношения к лесным ресурсам.

Да, сеянецы с закрытой корневой системой стоят дороже, и затраты лесовосстановления одного гектара при их использовании возрастают примерно в пять раз. Но зато такие растения меньше болеют, и их приживаемость составляет 98 процентов.

Сеянцы высаживают с помощью специального инструмента. Фото предоставлено ПЦБК.

Посадочный материал предприятие заказывает в питомниках Пермского края, Кировской и Свердловской областей, где сеянцы выращивают в специальных кассетах, защищающих корни растений.

Для посадки используется специальная технология. Сначала подготавливают почву – делают борозды.

- Для этого мы используем форвардер с двумя дисковыми боронами, которые вспахивают землю, - рассказал генеральный директор ООО «Рейд», подрядной организации ПЦБК, Юрий Лукин. - Это высокотехнологичное оборудование, оно позволяет быстро обработать участок большой площади.

Затем саженцы высаживают с помощью специального инструмента – посадочной трубы. Ее вставляют в землю, делают лунку, в которую потом по этой трубе спускают сеянец. За смену работник таким образом успевает высадить около тысячи молодых деревьев.

Затем в течение четырех лет специалисты ведут за посадками агротехнический уход. При необходимости лесные культуры досаживают.

ПЦБК ответственно подходит к восстановлению леса. Фото предоставлено ПЦБК.

За ходом лесовосстановления проводится наблюдение государственных структур. Например, на участке Добрянского лесничества за этим проследили представители Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

- ПЦБК – добросовестный лесопользователь, - оценил ход работ начальник управления лесопользования Минприроды Пермского края Евгений Попляков. - Мы отметили, что лесовосстановление проходит по всем правилам: на участке проведена уборка, вспаханы борозды, посадка растений осуществляется на нужной глубине, соблюдается расстояние между саженцами. Компания ответственно подходит к использованию лесного хозяйства, что очень ценно.

КСТАТИ

Жители Пермского края могут принять участие во всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес», которая ежегодно проходит в сентябре. Прикамцы могут присоединиться к высадке деревьев на территории 24-х лесных участков. Расписание и места высадок опубликованы на сайте Сохранимлес.рф.

НАША СПРАВКА

ПЦБК является активным участником нацпроекта «Экология». Компания проводит мероприятия по улучшению работы очистных сооружений, а также увеличила объемы переработки макулатуры до 300 тысяч тонн в год. Для примера, использование одной тонны вторичного сырья в производстве сохраняет от вырубки 24 дерева.