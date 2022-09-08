Первыми в новый пермский зоопарк переедут птицы и копытные

Фото: permkrai.ru

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пообещал, что к 2023 году Пермский зоопарк полностью переедет на новую площадку. Об этом он заявил во время Восточного экономического форума.

Сейчас работы на стройплощадке будущего зоопарка в микрорайоне Нагорный активизировались.

- Стройка идет активно, работают более 300 человек, много техники, - рассказала «КП»-Пермь» директор зоопарка Юлия Шитова, которая регулярно бывает на новой площадке. - Если строители нас не подведут, то в октябре начнем перевозить животных. В первую очередь переедет левая часть зоопарка: птицы, копытные.

В ближайшие месяцы строители должны сдать 26 объектов, в том числе 17 вольеров, причем 12 из них построены заново - на месте демонтированных. Напомним, в 2020 году было проведено обследование ранее построенных зданий. Часть из них пришлось снести из-за выявленных дефектов. Причиной стало то, что, решив перенести строительство зоопарка в Нагорный, тогдашние власти не учли состояние грунтов на площадке. Из-за болотистой почвы здания «поехали». Этот момент был учтен при новом строительстве – фундаменты сооружений сделали монолитными.

В число снесенных попало и здание ветеринарной лечебницы. А это – объект, который обязательно должен быть готов к началу переезда животных. Поэтому ветеринарная клиника также была возведена заново. Сейчас там идут работы по внутренней отделке. У остальных сооружений готовность составляет от 50 до 98 процентов.

- После заморозки в новом зоопарке многое переделали, сейчас там все приведено в соответствие с постановлением правительства «Об ответственном обращении с животными», - говорит Юлия Шитова.

В октябре завершится первый этап строительства зоопарка. Второй этап должен быть окончен в мае 2023 года, к этому времени планируется достроить остальные здания и перевезти в новые вольеры оставшихся животных.

После этого пройдет реновация территории существующего зоопарка.

- Там будет мемориальная часть, поскольку там до революции были похоронены наши знаменитые горожане, например члены семьи Дягилева. И вторая часть - яблоневый сквер, - рассказал Дмитрий Махонин.

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