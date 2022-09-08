Статистики подсчитали, сколько в Пермском крае тратят на коммуналку

Прикамье в рейтинге из 85 регионов стоит в серединке - занимает 56 место Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сколько мы тратим на коммуналку? Какую часть от семейных доходов?

Агентство РИА-Новости традиционно в сентябре публикует рейтинг регионов по доле расходов населения на ЖКХ за предыдущий год. Какое место в нем занимает наш Пермский край?

В рейтинге социологи подсчитывают траты среднестатистической семьи. Под ней подразумевается семейство с одним или двумя детьми, проживающее в не слишком дорогой двушке или трешке, где оба родителя работают.

Для удобства данные представлены как в виде интерактивной карты, так и в форме таблицы.

Смотрим и видим: Прикамье в рейтинге из 85 регионов стоит в серединке - занимает 56 место по доле расходов на ЖКХ.

В месяц, по статистике РИА-Новости, обычная прикамская семья тратила на коммуналку в месяц в среднем в прошлом году 5 тысяч 131 рубль. Для сравнения: это на 666 рублей больше, чем в 2020 году.

По подсчетам, это составляло в среднем 11 процентов от дохода «среднестатистической семьи», оба родителя в которой зарабатывали 46 645 рублей в месяц.

А как Прикамье выглядит в сравнении с другими территориями?

Меньше всего на коммуналку тратили жители Дагестана – 3556 рублей в месяц, или 5,6 процента от доходов семьи. Больше всего – в Камчастком крае: 9919 рублей или 14,2 процента семейного бюджета

А если сравнивать нас с соседями?

Открываем интерактивную кару: в соседней Кировской области в месяц тратили 4563 рубля (у нас – 5131 рубль), в Удмуртии – 4480, в Татарстане – 4643, в Башкирии – 4316 рублей, в Челябинской области – 4689, в Курганской – 3934 рубля.

Как видим, из соседей-уральцев только жители Свердловской области расходовали на коммуналку больше, чем в Пермском крае – 5654 рубля.

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