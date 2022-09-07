Пермские автомобилисты ждут не дождутся перехватывающих парковок

Центр Перми в часы пик по-прежнему загружен. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми предусмотрели некоторые бонусы для тех, кто вынужден надолго оставлять машины в центре города.

Во-первых, пообещали, что до конца года появятся 4 так называемых плоскостных парковки, где, в отличие от парковочных карманов, будут брать плату только за 6 часов стоянки в сутки.

Во-вторых, расширили линейку льготных абонементов: теперь их можно оформить не только на 10 и 20 дней, но также приобрести право на льготную парковку на 40, 60 и 120 рабочих дней.

Благоустроят, но станут платными

То, что расширили абонементную линейку, пермские автомобилисты расценили позитивно. А вот известие об организации платных парковок особого энтузиазма у них не вызвало.

- В первую очередь надо было делать перехватывающие парковки, - изложил свою точку зрения в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» (Пермь, 96,6 FM) общественник адвокат Илья Дёмин. - Их нам обещали еще в 2012 году, когда приняли Генплан города. Жители спальных районов должны иметь возможность где-то оставить автомобиль, чтобы дальше ехать в центр города на общественном транспорте. А плоскостные парковки кардинально центр города не разгрузят. Тем более, что их предлагают организовать в тех местах, где и так сейчас водители бесплатно оставляют машины. Значит, они вынуждены будут либо держать их где-то еще, либо платить.

Впрочем, муниципальные стоянки обещают благоустроить. Как объяснили в мэрии, до конца года подрядчики должны положить новое покрытие и оборудовать на них хорошие съезды и выезды, а также оснастить системами видеофиксации.

Что касается перехватывающих парковок – нормативную базу по их обустройству приняли в апреле этого года. Назывались и места их возможного расположения – в Камской долине, около Южной дамбы, на подъезде к центру по улице Героев Хасана и в Разгуляе.

Правда, о сроках появления таких парковок в администрации пока не сообщают.

Сколько будут стоить абонементы?

На абонементы на 10 и 20 дней предполагается скидка в 20 процентов, на 40 дней – 25 процентов, на 60 и 120 дней – 30 процентов.

В итоге абонемент на 10 дней будет стоить 1600 рублей, на 20 – 3200 рублей, на 40 – 6000 рублей, на 60 – 8400 рублей, на 120 рабочих дней – 16800 рублей.

Где появятся плоскостные парковки?

Платные плоскостные автостоянки обещают оборудовать до конца года по следующим адресам:

- на перекрестке улиц Ленина и Попова (51 парковочное место, из них 5 – бесплатных для льготников);

- возле трамвайного кольца в Разгуляя у строения на улице Пермской, 7 (44 места, из них 2 – бесплатных);

- в жилом комплексе «Новый центр» у дома на улице Революции, 22 (102 места, из них 10 бесплатных);

- также в ЖК «Новый центр» у дома на улице Революции, 44 (76 мест, в том числе, 2 бесплатных).

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