Что такое халязион, атерома кожи и какова реальная польза ЗОЖ

Клиника «Альфа-Центр Здоровья» в г. Пермь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Клиника «Альфа-Центр Здоровья» в Перми работает в сфере оказания медицинских услуг уже 13 лет. Она является самой крупной в одноименной федеральной сети, состоящей из 11 клиник.

«Основное преимущество нашей клиники – многопрофильность. Каждый пациент в пределах одной клиники может получить полный спектр медицинских услуг. Профессиональную диагностику и лечение. В рабочие дни медицинскими услугами пользуются более 1 000 клиентов в день», - рассказывает главный врач Клиники «Альфа-Центр Здоровья» в Перми Наталья Владимировна Плехова.

Наиболее востребованными направлениями на данный момент являются: хирургия, психотерапия и офтальмология. Прием ведут одни из лучших специалистов, имеющие за своими плечами многолетний стаж работы и умеющие на понятном и доступном языке объяснить причины заболеваний, способы преодоления недуга.

Халязион – последствие ковида

Елена Александровна Кощеева работает в Клинике в должности врача-офтальмолога. Обладает 10-летним опытом. Ведет поликлинический прием пациентов с любой патологией глаз, а также проводит оперативные вмешательства.

По ее мнению, в последнее время значительно увеличилось число пациентов с таким заболеванием, как халязион или воспаление в области века. Часто это воспаление связано с перенесенным случаем новой коронавирусной инфекции.

«После перенесенной инфекции у человека значительно снижается иммунитет, организм становится более восприимчив к инфекционным заболеваниям. Все эти проявления ведут к воспалению век. Растут случаи выявления халязиона при позднем обращении и лечить его приходится хирургическим путем», - рассказывает Елена Кощеева.

Кощеева Елена Александровна, врач-офтальмолог. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Симптомами заболевания являются отек и покраснение век, появление округлого образования в области века, болевой синдром и косметический дефект. Халязион имеет сезонный характер – лето, осень. В эти периоды в Клинике проводят по 1-2 операции в день.

«Для лечения халязиона необходимо обязательно обратиться на прием к врачу-офтальмологу. Первоначально используются противовоспалительные препараты. Если в ходе консервативного лечения отек не уходит, назначается плановое оперативное лечение – делается разрез под местной анестезией», - поясняет Елена Александровна.

Самым верным способом предотвращения заболевания является гигиена век, которая механическим способом позволит освободить протоки от густого секрета.

«Профилактикой служит ежедневное умывание теплой водой не менее двух раз. Так же не следует злоупотреблять декоративной косметикой и активно повышать свой иммунитет», - советует врач-офтальмолог.

«Все болезни – от нервов»

Этого известного изречения придерживается врач-психиатр Татьяна Аркадьевна Семашко, которая более 40-лет работает в области психиатрии. Татьяна Аркадьевна ведущий врач-психиатр Клиники «Альфа-Центр Здоровья» в Перми. Кроме того, последние 25 лет она преподает на кафедре общей и клинической психологии в ПГНИУ.

По мнению врача-психиатра, сегодня в обществе преобладает социально-стрессовый синдром, связанный с пандемией COVID-19.

«Вирус имеет высокую нейротоксичность, что приводит к нарушению биохимии мозга и работы нейронных центров. Это наносит мощный удар по мозговой функциональной системе человека: напрямую влияет на память, внимание, настроение, эмоции, мышление. Психические опции очень ощутимо и зримо нарушаются: появляется туман в голове и вегетативные кризы, ослабевает концентрация внимания, появляется утомляемость, частые смены настроения», - делится Татьяна Аркадьевна.

Семашко Татьяна Аркадьевна, врач-психиатр, психотерапевт, сексолог. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас в профессиональной среде психотерапевтов существует понятие лонг-ковид (продолжительный ковид) в структуре постковидного церебрального синдрома. На фоне проблем интоксикации или самоизоляции, почти половина переболевших людей сталкивается и с психологической фрустрацией – неудовлетворением базовых потребностей личности. Нарушение в коммуникации приводит к появлению психологических проблем, связанных с повышением агрессии, домашним насилием, алкоголизмом, разрушением семейных пар.

«Психо- и фармакотерапия могут решить проблему, но в пандемию и постковидный период имеет большое значение здоровый образ жизни. Адекватная физическая нагрузка становится основой профилактики всех проблем. Даже в небольшом объеме она обеспечит положительный результат – улучшится кровообращение, а самое главное, начнут сгорать стрессовые тревожные вещества», - дает совет Татьяна Семашко.

Держите кожу в чистоте

Ведущий хирург Клиники «Альфа-Центр Здоровья» в Перми Татьяна Федоровна Панькова знает о болезнях своих пациентов практически все. Ее профессиональный стаж насчитывает более 25 лет. По ее мнению, в последнее время участились случаи обращений с опухолевидными образованиями на коже.

«Первый возникающий вопрос – не онкология ли это? Можно чисто визуально определить вид новообразования на коже, если нет – проводится дифференциальная диагностика прямо в клинике. Очень часто люди обращаются с атеромой кожи – кисты сальной железы», - поясняет Татьяна Панькова.

Панькова Татьяна Федоровна, врач-хирург. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Атерома чаще всего возникает в летний период. Выход сальной железы может закупориться по самым разным причинам, включая личную гигиену, врожденную патологию, гормональные сбои или избыточную выработку тестостерона. Атерома находится в капсуле, в которой начинается накопление сала. Самые большие бывают на голове. Также они встречаются в межлопаточном пространстве и пояснице, подмышечной области, лице и шее. При обнаружении образования на коже с дальнейшим его покраснением необходимо сразу же обращаться к хирургу, без лишнего посещения дерматолога. Хирургическое лечение атеромы кожи является одним из самых эффективных методов.

«Для предотвращения возникновения атеромы кожи необходимо соблюдать личную гигиену: обезжиривать кожу лосьонами, не злоупотреблять использованием дезодорантов», - советует Татьяна Федоровна.

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Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья»

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