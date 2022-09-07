В спецоперации на Украине погиб 24-летний военнослужащий из Пермского края

Погибший Дмитрий Шмаков. Фото предоставлено одноклассниками погибшего

Во время специальной военной операции на Украине погиб 24-летний житель Чердынского городского округа Дмитрий Шмаков. Об этом на своей странице в соцсетях сообщили глава Чердыни Анна Батагова.

- Глубокие соболезнования родным и близким. Сил и мужества вам в этот скорбный час. Мы всегда будем помнить Дмитрия – воина, сильного и мужественного человека, достойно исполнившего свой воинский долг. Скорбим вместе с вами, - написала Батагова.

В местном военкомате сообщили, что военнослужащий погиб 31 августа. Одноклассница Дмитрия рассказала, что он родился в Чердынском районе в поселке Верхняя Колва, а когда поселок стали расформировывать, семья Дмитрия переехала в поселок Ныроб.

- Дима был всегда веселым и общительным, был готов прийти всем на помощь, - рассказывает одноклассница. - Он очень любил спорт, был активистом. У него остались родители и девушка, которая его ждала. Осенью контракт должен был закончиться, и он хотел вернуться, но жизнь распорядилась по иному....

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