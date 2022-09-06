Фото: Пермь как фильм/ВКонтакте

Удивительные истории происходят во время съемок фильмов! Внук героя киножурнала «Советский Урал» Андрей Пестунов узнал себя в годовалом младенце, который буквально пару секунд был на кадрах. И сегодня он сам может стать одним из героев документальной кинокартины «Семейный портрет», который создается в Перми к 300-летию города.

А начиналось все довольно буднично: команда фильма «Семейный портрет» перерабатывала огромный массив хроники, где в том числе был и архив киножурнала «Советский Урал», выпущенный свердловской киностудией. Одним из героев выпуска, датированного 1977 годом, был токарь Пермского мотостроительного завода Виктор Михайлович Пестунов. На черно-белых кадрах навсегда остались для потомков заводские цеха, станки, рабочее место Виктора Пестунова.

Фото: Пермь как фильм/ВКонтакте

Съемочная группа побывала и у него дома. И везде токарь-мотостроитель с гордостью рассказывал о своей профессии и о ее будущем. Тут же, рядом с дедом, крутился маленький Андрюша – мальчик увлеченно играл с машиной. Как выяснилось позднее, с 2009 года Андрей Пестунов работает на том же предприятии, что и его дед Виктор Михайлович: он оператор станков с программным управлением. Кроме того, родители мужчины трудились на «Авиадвигателе», что входит в АО «ОДК-ПМ».

- Мы узнали об этом совершенно случайно, - рассказывает режиссер фильма «Семейный портрет», директор «Пермской синематеки» Павел Печенкин. - Хроника «Советского Урала» демонстрировалась в музее «Пермских моторов», где работала наша съемочная группа. В это время здесь же проходила экскурсия работников завода. Один из них, увидев кадры с токарем Виктором Пестуновым и его внуком, воскликнул: «Так это же я!». Так мы и познакомились.

Фото: Пермь как фильм/ВКонтакте

Уточним, проект «Пермь как фильм» разрабатывается к юбилею Перми. Он объединяет 13 документальных и игровых картин от пермских режиссеров.

Идея фильма «Семейный портрет» заключается в создании на экране «семейного альбома» Перми. Визуальный ряд будет основан на кадрах кинохроники, которую в разные годы сняли профессиональные операторы и любители.

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