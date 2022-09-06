Пермская филармония откроет сезон концертом оркестра под управлением Юрия Башмета

Состоится концерт симфонического оркестра «Новая Россия» Фото: Иван МАКЕЕВ

Новый сезон Пермская филармония откроет 11 октября в ДК имени Солдатова концертом симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета (6+).

- В программе концерта - Симфония №1 Чайковского и две композиции, объединенные шекспировским сюжетом: увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта» Чайковского и сюита из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева, - рассказали в филармонии.

Увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» Петр Чайковский писал в молодые годы – в 1869 году ему было 29 лет. Но до конца жизни композитора это необыкновенно красивое сочинение оставалось одним из его самых любимых. Балет «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева входит в число лучших произведений XX века, а сюита созданная на основе музыки балета, стала одним из самых популярных сочинений Прокофьева.

Но еще до официального открытия в филармонии пройдут несколкьо концеров. 7 сентября в 19.00 в органном концертном зале ансамбль солистов «Хорус-квартет» выступит с музыкальной программой «Песни народов мира» (6+).

Прозвучат песни из репертуара Шарля Азнавура, Джордже Марьяновича и Софии Ротару; неаполитанская песня Funiculi, Funicula Луиджи Денца; «Голубка» Себастьяна Ирадье; «Тум, балалайка» Абе Элистайна; «Луна Мтацминда» Георгия Цабадзе.

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