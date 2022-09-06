«Меня не станет, и Верх-Сыры тоже»: В Прикамье 70-летний врач спасает умирающую деревню

Не верится, что рядом с этой затерявшейся среди холмов деревней пролегает оживленная дачная трасса. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Окрестности Перми, как и любого мегаполиса, застроены дачными кооперативами и коттеджными поселками. Много их и по пути к реке Сылве. В стародавние времена здесь, вдоль сылвенского притока речки Сыра, пролегал оживленный Сибирский тракт, по которому везли рухлядь - меха.

Вдоль вот этой речушки раньше шел старый Сибирский тракт. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После тут селились староверы. Об этом напоминают сохранившиеся дорожные указатели. Только недавно убрали один из них, на котором было написано «Ямы». Старинные карты указывают, что здесь была ямская станция, где отдыхали ямщики. Зато до сих пор сохранилась табличка с надписью «Староверово», которая недвусмысленно напоминает о том, кто здесь раньше обитал.

На лето в деревню еще приезжают несколько пенсионеров - бывших жителей Верх-Сыры - повозиться в огородах. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Впрочем, самих деревень уже нет - они превратились в дачные поселки. Мимо них пролегает ровнейшая асфальтированная дорога с разметкой, остановками, лежачими полицейскими. По ней курсирует рейсовый автобус. И только в одном месте от этой трассы идет отворот – проселочная дорога убегает в хвойный лес. Куда же она ведет?

«Из-за него зимой приходится дорогу чистить»

На административной карте никаких населенных пунктов тут не значится. Но вот на Викимапии мы разглядели несколько домиков в окружении сплошной зелени тайги, которые ютятся рядом с речкой Сырой. И прочитали название - Верх-Сыра. А поодаль кто-то из пользователей «народной карты» обвел кружочком участок леса и подписал - Дикое поле.

Бывший хутор Дикое поле затерялся где-то в тайге. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Деревни Дикое поле уже давно не существует, а вот Верх-Сыра пока есть, в ней живет один зарегистрированный житель, из-за чего нам каждую зиму приходится чистить туда дорогу, - со вздохом объяснили в администрации Пермского района.

Журналисты «Комсомолки» собрались в дорогу, чтобы своими глазами посмотреть на деревню-оазис, которая сохранилась буквально в 30 километрах от города-миллионника.

Пасторальная идиллия

Деревня эта, действительно, оказалась каким-то заповедным островком. Некоторое время наш автомобиль переваливался по кочкам проселочной дороги, на которую мы съехали с автотрассы. По сторонам высились вековые ели. И вдруг пред нами открылась почти пасторальная картина. Меж пологих холмов весело журчала речушка, в прозрачных струях сновали серебристые рыбки.

В Сыре водятся серебристые хариусы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В тени раскидистых елей отдыхала от полуденного зноя дюжина овечек. На пригорке рядками разместились разноцветные ульи. Звенящую тишину нарушало лишь гудение пчел где-то в непролазной траве.

В тени разлапистых елей отдыхали овечки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Возле леса за изгородью разглядели большую избу. Из нее, заметив чужих, вышел худощавый человек лет 70.

- Василий Федорович Леготкин, - степенно представился наш новый знакомый. – С чем пожаловали?

Василий Федорович помнит рассказы стариков о прошлом Верх-Сыры. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Исчезают деревни, а вместе с ними - история, - спутано пытались мы объяснить цель своего редакционного задания – сделать репортаж из умирающей деревни. – Вот и решили расспросить, пока не поздно. Чем вы живете-можете сейчас? А как раньше в Верх-Сыре жили?

До революции было многолюдно

Мы опасались, что выглядим глупо. Но Василий Федорович оживился.

- Раньше здесь все было по-другому! – заметно оживился Василий Федорович. – Помню, любимым занятием у нас, у ребятишек, было послушать рассказы наших стариков. Они сидели чинно на лавочке, а мы в травке устраивались, подперев головы руками. Я даже потом дневник пробовал вести – записывать все, что вспомню из этих рассказов. Старинные фотографии у односельчан выпрашивал, собирал. Да кому это сейчас нужно? Собранные снимки потом отнес в Пермский район, в администрацию, может какому музею пригодятся. Ну, меня там вежливо поблагодарили - и все.

В летках нагуливают вес кролики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По рассказам старожилов выходило, что до революции в Верх-Сыре было многолюдно. Расположенный по соседству монастырь держал здесь пасеку. Был свой конный двор – выращивали лошадей на продажу. Рубили и возили дрова в Пермь.

Зимой деревня пустеет, и без верного друга человека - собаки - не обойтись. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Про Гражданскую войну Василию Федоровичу из рассказов односельчан запомнилась такая история. В соседнем селе расположились красные. Ночью нагрянули белые и постреляли их. Один раненый красногвардеец спасся. В лютый зимний мороз он прибежал в деревню в одном исподнем белье. На ночлег его пустить побоялись, но кто-то дал ему тулуп. В этом тулупе его потом и нашли замерзшим.

А потом была коллективизация.

- Все наше село поначалу сбежало от обобществления, если верить рассказам стариков, в Дикое поле, которое было тогда глухим хутором в лесу, - вспоминает Василий Федорович. - Вообще-то у нас, как рассказывали, и раньше все словно одной большой семьей жили. Не ссорились, где кому сеять, где косить, где овец выпасать. И действительно, чего делить, если земли и живности здесь на всех хватит? В лесу – глухари, рябчики, до сих пор с ружьишком туда хожу. Захотелось рыбки - наловил в речке хариусов, которые и сейчас в ней водятся. Мясо у них нежное, посыплешь солью, подождешь немного - и в рот – объедение! Но долго в тайге не просидишь. Вернулся тогда народ и стал записываться в колхоз.

Война сильно проредила жителей Верх-Сыры.

- Кто-то погиб, кто-то с фронта в город подался, - рассуждает старожил. – Но колхоз и после войны был справный. И как раньше, у нас выращивали племенных коней, пчел разводили.

Как обезлюдела деревня

Настоящий исход из Верх-Сыры начался в 1970-е годы, после того, как селянам стали выдавать паспорта.

- Первыми потянулись в город парни, - говорит местный житель. – Устраивались на заводы, где места в общежитии давали. Спасло немного то, что возле Верх-Сыры устроили пионерский лагерь. Девки у нас были как на подбор. Ребята из старших отрядов за ними ухаживали. Несколько свадеб потом сыграли, причем городские женихи к нам сюда на постоянное жительство переезжали. Но лагерь просуществовал недолго. Затем я и сам в город подался – выучился на санврача.

Василий Федорович с удовольствием вспоминает рассказы о давнем прошлом своей деревни. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теперь дети и внуки Василия Федоровича стали горожанами. Но сам он, выйдя на пенсию, переехал в родную деревню.

- Я еще когда работал, мечтал, что вернусь на малую родину, - говорит он. - Как подумаю, что наша Верх-Сыра скоро исчезнет с карты, и горько становится. Летом еще приезжает кое-кто из пенсионеров, бывших жителей деревни, - повозиться в огороде. А зимой здесь пустынно. Дачники здесь дома не покупают - зачем, если неподалеку вдоль хорошей дороги участки есть? В итоге у нас тут словно заповедный уголок. Несколько лет назад, например, молодой медведь на пасеку бродить повадился, пришлось купить собаку. Она отпугнула мишку, так он и ушел ни с чем.

К деревне ведет проселочная дорога. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Может, и вы ульи поставите?»

Чтобы продлить жизнь родной деревне, Василий Федорович думал-думал и придумал - завести коллективную пасеку.

- Я стал обзванивать знакомых – врачей, инженеров, преподавателей – предлагал им завести у нас здесь пару-тройку ульев, - рассказывает он. - Обещал, что буду ухаживать за пчелами. Дескать, взамен я будут брать небольшой процент меда. Зато у них будет вкуснейший натуральный продукт, - у нас здесь сохранились остатки реликтовой липовой рощи, и медосбор хороший.

На пригорке стоят два десятка ульев придуманной Василием Федоровичем "коллективной пасеки". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как говорит старожил, главное для него был не доход – меда ему и со своих ульев хватает.

- Мой расчет заключался в том, что люди будут приезжать сюда за своим медом, им у нас понравится и хотя бы дачи заведут здесь, - объясняет он. - Но пока что-то затея не выходит. Нет, теперь на нашей коллективной пасеке стоит уже два десятка ульев. От меда все в восторге, но никто у нас обустраиваться пока не думает. Обидно. Меня не станет, и Верх-Сыры тоже. И некому будет вспомнить, как мы тут жили. Исчезают деревни, а вместе с ними и воспоминания о деревенской жизни. Может, вы знаете, как хотя бы память о них сохранить? Или, может, ульи свои тут поставите?

Мы, честно говоря, не знали. Только руками развели, мол, что тут поделаешь, объективный процесс. Но, может быть, есть какие-то соображения у кого-то из читателей?

Спасут ли пчелы деревню? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Так это же я!»: Пермяк узнал себя в годовалом младенце в фильме «Семейный портрет»

Причем в кадре ребенок был всего пару секунд (Подробнее...)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru