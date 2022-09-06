Новый облик панельного домостроения от СПК: в ЖК «Proжизнь» введен в эксплуатацию второй дом

На фасаде не видно межпанельных швов, облицовка выполнена из фиброцементных плит. Фото: СПК

В ЖК «Pro жизнь», расположенном в Свердловском районе г. Перми, по ул. Ординская, 10 введен в эксплуатацию второй дом. Общая площадь объекта 4000 кв.м., в нем расположено 84 квартиры. Согласно проектной декларации, ввод был запланирован на 4-й квартал 2022 года. Объект введен с опережением сроков.

Напомним, строительство комплекса было начато в 2021 году. Он стал первым объектом по модернизированной серии панельного домостроения и обновил проектный портфель компании.

Модернизированная технология панельного домостроения дарит новый облик классике, сохраняя все преимущества строительства, проверенные полувековой историей эксплуатации. С начала 70-х годов из панельных домов было возведено множество районов Перми. Сегодня с ЖК «Pro жизнь» начинается новый этап развития панельного домостроения.

Фото: СПК

СПК реализует строительство жилья по нескольким технологиям: классическая «97 серия» панельного домостроения, монолитно-каркасное строительство, технология готовых кирпичных стен WanderBlok.Собственное производство позволяет компании интегрировать новые решения и технологии, развивая тем самым свой конечный продукт – жилые комплексы. Разнообразие технологий дает гибкость в разработке новых проектов, выбор оптимальных решений с учетом объемов застройки, локации участка и других факторов. Для покупателей это открывает возможность выбора той концепции, которая отвечает их потребностям.

Новая серия применена и в строительстве 6-го квартала ЖК «Медовый», реализация которого уже ведется. Облик квартала заиграет новыми красками!

Фото: СПК

Наша справка

Модернизированное панельное домостроение

Контур здания выполняется из железобетонных панелей, в основе которых лежит слой тяжелого бетона. Наружный теплоизоляционный слой выполняется из минераловатного утеплителя, фасад здания монтируется из фиброцементных плит. Панельный дом приобретает новый визуальный облик – без привычных межпанельных швов на фасаде и гармонично вписывается в современную городскую застройку.

Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф. Объекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Ординский», «Специализированный застройщик «Медовый-6».