Пермские волонтеры поздравили детей Донбасса с Днем знаний

Фото предоставлено волонтерами "Пищи Жизни"

Волонтеры «Пищи Жизни» тщательно готовились к началу учебного года и утром 1 сентября поехали в поселок Боровское под Северодонецком, чтобы поздравить детишек с Днем знаний.

- Добирались по незнакомой дороге. По обеим сторонам - разрушенные дома, черные от пожаров. Мы видели уже всякое, но привыкнуть к этому невозможно. Прибыли в Боровское и быстро отыскали там школу. Было видно, что в центр школы прилетел снаряд: издали видна поврежденная крыша, окна выбиты, в стенах и дверях - дыры от пуль или осколков снарядов.

Фото предоставлено волонтерами "Пищи Жизни"

На крыльце школы волонтеры увидели преподавателя. Она рассказала, что буквально два часа назад у первоклашек была была линейка. Поздравить детей с праздником приезжал мэр Северодонецка и преподаватели из Перми. Линейку решили провести в местном клубе, так как школа на ремонте, а после детишки разбежались.

- Детей не было, а мы привезли им полный автомобиль с фруктами и конфетами, - говорит учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни» Ольга Старостина. - Мы решили занести все в школу, а пока переносили коробки - стали приходить дети. Сарафанное радио заработало.

Фото предоставлено волонтерами "Пищи Жизни"

Волонтеры общались с детьми: с малышами и с теми, кто постарше. Третьеклашка Полина охотно отвечала на вопросы, рассказала, что любит читать и что в ее классе 19 человек. Машу, девочку постарше, волонтеры заприметили сразу. Она улыбалась так, словно в темном холле школы загорался свет ламп. Была она в окружении друзей. Ей четырнадцать лет, перешла в 9 класс. Она была особым образом счастлива. Она любит рисовать и ездить на велосипеде.

Фото предоставлено волонтерами "Пищи Жизни"

Маша была в поселке, когда здесь проходила линия фронта. Она вспоминала, что «когда что-то шумело», то родителям, бабушке с дедушкой и двум ее братьям нужно было спускаться в подпол. Когда все заканчивалось, они поднимались наверх. Страха она не испытывала, хотя видела его в глазах старших.

- Пусть дети Боровского сегодня были не в белых блузках и рубашках, без цветов и бантов, но они жизнерадостны, хотят учиться, читать, рисовать, жить. Это было особое 1 сентября для каждого волонтера. Добровольцы рады были подарить улыбки детям, свои объятия, побыть с ними, познакомиться. Есть чувство, что встреча эта была не последней, - заключила Ольга Старостина.

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