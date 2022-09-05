Вид Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Наибольшее число нововведений для жителей Перми с 1 сентября 2022 года произошло в сфере образования, транспорте и ЖКХ, законодательной базе, защите прав потребителей.

СКИДКА НА ПРОЕЗД В ЭЛЕКТОПОЕЗДАХ ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ

С 1 сентября 2022 года в Пермском крае школьники 1-11-х классов, студенты образовательных учреждений (СПО и вузы) по 15 июня 2023 года смогут пользоваться льготой в 50% при приобретении билетов или проездных абонементов на электрички пригородного сообщения. Таким образом, воспользоваться льготой можно на электричках, следующих в пределах региона.

ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В ШКОЛЕ

С 1 сентября 2022 года использование мобильных телефонов на уроке в учебных целях не допускается в соответствии с ранее утверждёнными СанПиНами. Для экстренной связи телефон присутствовать у ребёнка может.

СОВЕТНИКИ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ ПО ВОСПИТАНИЮ

С 1 сентября 2022 года школах Перми приступили к работе советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Для координации деятельности советников создан муниципальный центр на базе городского Дворца творчества.

ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ДЕТСАДАХ

С 1 сентября 2022 ГОДА в детских садах Перми открываются группы кратковременного пребывания «Вместе с мамой». Группы рассчитаны на детей от 2 месяцев до 1,5 лет. В них дети смогут проводить по 4 часа день. Формат группы поможет маме и ребёнку адаптироваться к детскому саду, привыкнуть к коллективу, режиму дня и правилам дошкольного учреждения. Вместе с мамой процесс адаптации ребенка к обстановке детского сада проходит мягче, у малыша сохраняется чувство безопасности.

МЕДИЦИНСКИЕ КЛАССЫ В ШКОЛАХ

С 1 сентября 2022 года старшеклассники Перми смогут учиться в медицинских классах лицея №2 и школы №6. В профильных классах учащиеся попробуют себя в сфере здравоохранения и определятся с будущей профессией. Занятия будут проходить 7 часов в неделю. Профильные классы помогут школьникам поступить в медицинские вузы, а в перспективе обеспечат городские больницы молодыми специалистами.

ИСПОЛНЕНИЕ ГИМНА И ПОДНЯТИЕ ФЛАГА В ШКОЛАХ

С 1 сентября 2022 года в школах каждая учебная неделя будет начинаться с исполнения гимна и поднятия флага России.

ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

С 1 сентября 2022 года в детских садах Перми откроются группы для детей с расстройством аутистического спектра. В одной группе смогут заниматься до 5-6 человек. Учебная, игровая и обеденная зоны созданы с учётом индивидуальных особенностей детей.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЧЕНЬ ЗАПОЛНЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

С 1 сентября 2022 года в школах появился четкий перечень документов для учителей в школах. Все остальные бумаги преподаватели смогут не заполнять. У них будет больше времени для непосредственной работы с учениками.

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

С 1 сентября 2022 года детям с ограниченными возможностями, которые обучаются в школах и организациях среднего профессионального образования, но не проживают в них, гарантировано право на бесплатное двухразовое питание.

ПОЛУЧЕНИЕ ВТОРОГО БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

С 1 сентября 2022 года лица, признанные инвалидами I, II или III группы, могут бесплатно получать второе среднее или высшее образование.

ПОЛУЧЕНИЕ НАДБАВКИ К ПЕНСИИ

С 1 сентября 2022 года для части пенсионеров увеличат выплаты. Это коснется тех граждан, которые работали на пенсии, но уволились в мае этого года. Пенсионер получит надбавку к пенсии, равную всем индексациям, пропущенным им, пока он работал и был одновременно на пенсии.

ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХОМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ

С 1 сентября 2022 года при проведении техосмотра перестанут проверять наличие аптечки, аварийного знака, огнетушителя, а также шумность глушителей и повреждение тормозных трубок. Обновятся формы диагностических карт на автобусы и другие виды технических средств. Поправки затронут собственников автомобилей, для которых проведение техосмотра осталось обязательным.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

С 1 сентября 2022 года предпринимателям Пермского края не обязательно идти в налоговую службу, чтобы подать заявление на применение патентной системы налогообложения. Сделать это можно в центрах «Мои Документы» Перми и Пермского района. Этот режим налогообложения подходит для субъектов малого бизнеса, в которых трудятся до 15 наемных работников, а сумма дохода не превышает 60 млн рублей в год.

ПЕРЕХОД ТРАНСПОРТА НА ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

С 1 сентября 2022 года в связи с сезонным ростом пассажиропотока городской общественный транспорт Перми переходит на зимнее расписание. На большинстве маршрутов добавятся дополнительные отправления.

ГРУППА «С» В КВИТАНЦИЯХ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ

С 1 сентября 2022 года для жителей Перми, находящиеся на прямых расчетах с ООО «НОВОГОР-Прикамье», в квитанциях на оплату появится новая категория «С». Категория «С» означает, что по данному лицевому счету задолженность взыскана в судебном порядке, имеется судебный приказ или исполнительный документ в связи с неоплатой. Такому потребителю следует незамедлительно оплатить задолженности во избежание арестов счетов и иных мероприятий, направленных на принудительное взыскание.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ВЫБОРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

C 1 сентября 2022 года решение о выборе управляющей компании (УК) общим собранием собственников многоквартирного дома будет приниматься более чем 50% от общего числа голосов собственников помещений.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕДОМОВОГО ИМУЩЕСТВА

С 1 сентября 2022 года собственники в домах, где есть управляющая организация, будут платить за коммунальные ресурсы, потраченные на содержание общедомового имущества (СОИ), по новым правилам. УК больше не ограничены нормативом и могут предъявлять жителям полный объем СОИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

С 1 сентября 2022 года условия договора, ущемляющего права потребителя по сравнению с правилами, установленными законом, являются ничтожными и не применяются судами. К ним относятся договоренности, которые: дают продавцу право на односторонний отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение условий; обуславливают приобретение других товаров или услуг обязательным приобретением других, предусматривают оказание дополнительных услуг за плату без получения согласия.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

С 1 сентября 2022 года гражданам не смогут отказать в услугах, если они не хотят делиться персональными данными, когда по закону это не обязательно. Запрещается обработка биометрических данных несовершеннолетних. Операторы обработки данных будут обязаны в течение 24 часов проинформировать органы власти о произошедших инцидентах, касающихся их утечки. Отказ в заключении или исполнении договора с потребителем в связи с его отказо предоставить персональные данные, если это не является обязательным, влечет штраф до 50 тыс. рублей.

ОГРАНИЧЕНИЕ МИКРОДОЛЕЙ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ

C 1 сентября 2022 года в перерасчете на метры доля квартиры не сможет быть меньше 6 кв. метров общей площади на каждого собственника.

ИЗМЕНЕНИЕ СООТНОШЕНИЯ ДОЛЕЙ СУПРУГОВ В ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ

С 1 сентября 2022 года суд будет вправе изменить соотношение долей супругов в их оьщем имуществе, если один из них совершал без согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях.

РОССИЙСКИЙ МАГАЗИН ПРИЛОЖЕНИЙ

С 1 сентября 2022 года на отдельные виды технически сложных товаров, включая смартфоны, предусмотрена обязательная предустановка российского магазина приложений.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЕ

С 1 сентября 2022 года вся таргетированная, контекстная и медийная реклама в интернете должна иметь соответствующую пометку «реклама». Участники рынка будут обязаны передавать в единую систему учета сведения о рекламных кампаниях, в том числе параметры аудитории.

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