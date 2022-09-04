Автографы от олимпийцев и неожиданные сюрпризы. Победителям Пермского марафона-2022 вручили заслуженные награды

Два года бегуны и болельщики ждали этого события. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я бежал 13-й по счету марафон в своей жизни, - рассказал после финиша, отдышавшись, Николай Волков, который первым пересек финишную ленточку, преодолев 42 километра 195 метров. – В последнее время мне не удавалось побеждать, а Пермский марафон принес удачу. Бежать было нелегко – тяжелые подъемы, порывы ветра. Только в самом конце я понял, что смогу победить. Ощущения сейчас – незабываемые! Спасибо, Пермь!

Победитель марафона Николай Волков Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

37-летний легкоатлет из Санкт-Петербурга буквально на последних метрах вырвался вперед, всего на 17 секунд опередив преследователя. Он уже 13 раз бежал марафонские дистанции, но в последнее время – не совсем удачно. А в Перми он обошел своих именитых соперников.

Не меньшим сюрпризом стала и победа на марафонской дистанции 34-летней бегуньи из Тольятти Любови Добровольской.

- Честно говоря, я не рассчитывала на победу! - призналась Любовь Добровольская, - Ведь было столько сильных спортсменок, а я бежала марафонскую дистанцию всего в третий раз. Было тяжело. Но сейчас такие эмоции – я не могу передать словами!

Победитель марафона Любовь Добровольская Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Действительно, ей удалось обойти победительниц и призеров марафонов в японском Нагано и американской Санта-Монике.

В итоге победителей Пермского марафона-2022 ждали награды – медали с изображением рыси и денежные призы: за первое место – 500 тысяч, за второе – 250, за третье – 100 тысяч рублей.

На участие в марафоне заявились больше 10 тысяч человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ну, а полумарафонскую дистанцию в 21 километр выиграл пермяк - многократный чемпион и рекордсмен России Владимир Никитин. Среди женщин первой стала Елена Коробкина из Москвы. Оба результата, как сообщили в краевом Минспорта, стали лучшими в России на этой дистанции в нынешнем сезоне.

Да, целых два года бегуны и болельщики ждали этого события. И вот в Перми состоялся пятый Пермский марафон-2022.

В прошлом году его не проводили из-за пандемии, и у спортсменов было время хорошенько подготовиться к стартам. Бесплатные тренировки под наблюдением главного судьи Пермского марафона Владимира Епанова проводились, в том числе, в спортзоне набережной Камы.

Пермский марафон вошел в рейтинги международных легкоатлетических событий. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этот раз на участие в марафоне заявились больше 10 с половиной тысяч человек из 349 городов России и Беларуси. Самому младшему из них - всего год, а самому возрастному - 91. Поучаствовать в Пермском марафоне решили даже лыжники – прославленные олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Легков, Денис Спицов, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Они бежали в командных эстафетах, а затем с удовольствием делали селфи с пермскими детишками.

Александр Легков и Денис Спицов с фанатами Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чтобы добавить красок популярному спортивному празднику, который, кстати, уже вошел в рейтинги международных легкоатлетических событий, открыть его решили танцевальным марафоном «Открой себя».

В субботу танцоры в течение семи часов соревновались на трех площадках на эспланаде. И в итоге «протанцевали» полную марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров. Финальным аккордом стал большой танцевальный флешмоб с участием финалистов шоу «Танцы» на ТНТ DS CREW.

В этот же день проходили детские забеги.

Основные соревнования на площади перед Театром Театром стартовали в воскресенье.

Каждому участнику марафона и полумарафона вручили стартовый пакет с фирменной футболкой, подарками от спонсоров, нагрудным номером и электронным чипом, чтобы фиксировать индивидуальный результат в забеге.

Кстати, марафонские футболки в этом году сшили четырех ярких цветов - оранжевого, красного, голубого и фиолетового.

- Это здорово, я получила такой заряд бодрости! – призналась Вероника Степанова, самая молодая в мире олимпийская чемпионка, которая завоевала с командой золотую медаль в лыжной эстафете на последней зимней олимпиаде. – Пермь мне поможет готовиться к лыжным стартам!

Вероника Степанова Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Да, спортивный праздник получился запоминающимся. Его яркие моменты зафиксировал фотообъектив.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО