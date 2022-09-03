«Будем праздновать второй день рождения»: В Перми рухнувшая крыша жилого дома чудом не придавила семью

В комнате рухнул потолок, жить там невозможно. Фото: Наталья Харькова.

- Первого сентября отмечается День знаний, а мы будем праздновать свой второй день рождения, - говорит Наталья Харькова.

Семья жила в комнате в доме по улице Льва Толстого, 49 – это Индустриальный район. В минувшую пятницу они уехали в гости с ночевкой, а в ночь на 1 сентября у них рухнул потолок. Балка упала прямо на диван, на котором спят Наталья с супругом.

- А рядом у меня стоит детская кроватка, если бы мы были дома, я боюсь представить, чем это все могло закончится, - говорит Наталья.

По ее словам, дом признан аварийным около 5 лет назад, расселение планируется через 3-4 года. Теперь в комнате можно смотреть на звезды, просто подняв голову вверх. В соседней комнате с Харьковыми живет женщина, ее комната тоже пострадала, пололок висит на честном слове. В ту ночь она была на работе, а когда пришла, была в ужасе.

- Сегодня к нам пришла представитель от управляющей компании, она зафиксировала все, но акт о порче имущества не составляла, - рассказала Наталья. – Мы сходили в администрацию, но пока все без толку, никакого маневренного фонда нам не предложили, мы живем теперь у моей мамы.

Наталья говорит, что в 2019 году жильцы настаивали на ремонте крыши, но управляющая компания ничего не сделала.

Мы отправили запрос в администрацию Перми, как только ответ будет получен, опубликуем его на нашем сайте.

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