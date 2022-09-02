Инновации-2022 в Пермском образовании

Студенты понимают, что после завершения учебы их ждут на предприятиях в качестве молодых специалистов. Фото: Минобр Пермского края.

Начало нового учебного года стало отправной точкой в мир получения новых знаний, умений и навыков для школьников и студентов из Перми и Пермского края.

Цифровые лаборатории, программирование и робототехника

1 сентября в школах малых городов и сел Пермского края открылись еще 14 «Точек роста». И теперь у детей из отдаленных территорий появилась возможность заниматься на современном оборудовании в центрах естественно-научной и технологической направленностей. Эта возможность у ребят появилась благодаря реализации нацпроекта «Образование», инициированного Президентом России.

Новые «Точки роста» появились в Добрянском, Ильинском, Карагайском, Кудымкарском, Кунгурском, Лысьвенском, Октябрьском, Очерском, Соликамском, Чернушинском, Чердынском и Чусовском округах, а также в Кизеле и Зато Звездный.

В кабинетах и рекреациях «Точек роста» был проведен ремонт в едином стиле и закуплено современное оборудование, которое позволит организовать цифровые лаборатории.

Ребята, которые станут посещать «Точки роста», смогут изменить формат обучения таких профильных предметов, как физика, химия и биология. С помощью цифровых технологий школьники смогут отрабатывать практический учебный материал и проводить эксперименты.

А во внеурочное время для школьников будут доступны занятия по робототехнике и программированию.

Легкое трудоустройство выпускников

В День знаний в Прикамье открылись первые три образовательно-производственных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Для первокурсников провели торжественные линейки и экскурсии по новым мастерским. К обучению приступили более 600 первокурсников.

Самое привлекательное в этом проекте для студентов - это участие работодателей, в том числе и в учебном процессе. Ребята понимают, что после завершения учебы их ждут на предприятиях в качестве молодых специалистов. Они будут работать на том самом оборудовании, которое сейчас внедряется в производственную линию предприятий.

- Мы торжественно объявляем об открытии трех кластеров по основным направлениям: сельское хозяйство, машиностроение и железнодорожный транспорт, - поздравила студентов министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Это отрасли, которые на сегодняшний день особенно нуждаются в квалифицированных кадрах. Обучение по интенсивным образовательным программам «Профессионалитета» позволит студентам на практике освоить востребованную на рынке труда профессию или специальность, а также получить максимальную поддержку в трудоустройстве.

Кластер отрасли машиностроения формируется вокруг работодателя АО «ОДК-Пермские моторы» и базового учреждения Пермского техникума промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина (ПТПИТ). Кластер сельского хозяйства формируется Пермским агропромышленным техникумом и шестью индустриальными партнерами. Среди них ООО «Агрофирма «Труд», ООО «Предуралье», ООО ТД «Агромаркет», АО «ПРОДО Птицефабрика Пермская», ООО «Юговской комбинат молочных продуктов», ООО «Русь». Ключевой организацией железнодорожного кластера станет РЖД. Каждое образовательное учреждение будет взаимодействовать с несколькими техникумами и колледжами в крае.

- Основным вызовом для развития экономики и промышленности нашей страны является подготовка профессиональных кадров, в том числе специалистов среднего звена. «Профессионалитет» поможет усовершенствовать систему адресного заказа на обучение специалистов, а также повысить процент трудоустройства выпускников на предприятия края, – отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

НАША СПРАВКА

В Пермском крае ведется активная работа по формированию качественно нового подхода к подготовке кадров и раннему самоопределению школьников. К учебному процессу в школах, техникумах и колледжах привлекаются работодатели.

1 сентября в Пермском крае дан старт новому образовательному проекту, инициированному губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. При Пермском Политехе, Пермском классическом университете, Высшей школе экономики открылись профильные школы. Проект подразумевает профориентационную работу со старшеклассниками и углубленное изучение отдельных предметов с преподавателями вузов.

Создание специализированных классов при лучших высших учебных заведениях Прикамья позволит школьникам уже на этапе получения среднего образования лучше сориентироваться в выборе будущей профессии.