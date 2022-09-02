Шаман из «Амкара». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вы верите в чудеса? Скорее всего, большая часть болельщиков «Амкара» ответит на это вопрос утвердительно. Хотите подтверждений, пожалуйста.

Что, как не чудом, стала первая громкая победа «Амкара» в кубковом матче против столичного «Спартака» в далеком 1998 году. Кто-то вообще верил, что в недавнем прошлом заводская команда пройдет за 10 лет путь чемпионата Перми до элитного отечественного футбольного дивизиона, а «Амкар» станет грозой многих грандов – ЦСКА, «Динамо», «Зенита», «Спартака», «Локомотива».

И уж совсем невероятные события произошли в 2009 году, когда никому неизвестная команда сумела выйти в Лигу Европы и одержать там победу над лондонским «Фулхэмом». Тогда для выхода в следующий этап не хватило самой малости.

Вместе - мы сила! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вообще, кто-то из болельщиков верил, что «Амкар» в принципе может возродиться после ухода со спортивного небосклона в 2018 году?

Можно точно сказать, «Амкар» родился под счастливой звездой, а для разрешения его локальных неудач просто не хватает самой малости – большей веры в чудеса и тех, кто их может принести.

Требуется магия и химия побед

История с Шаманом в «Амкаре» родилась в начале лета 2022 года. По словам клубного пресс-атташе Дмитрия Коновалова, решающим в бурных обсуждениях стало «громкое» слово Алексея Степанова – известного по выступлению за «Амкар» голкипера, а ныне отвечающего в клубе за развитие молодёжного и детского футбола.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Нельзя точно сказать, что идея с появлением Шамана в клубе пришла именно ко мне. Перед началом сезона мы все вместе очень сильно «креативили». Всем требовался эмоциональный заряд, как команде, так и болельщикам. Такая история есть в регби и очень мне нравится. Надеюсь, все видели подготовку к матчам сборной Новой Зеландии, когда все игроки на поле исполняют ритуальный боевой танец «хака» народа маори. Буквально все очень понравилилась мое предложение – начали около нее что-то «крутить», придумывать», - рассказывает Алексей.

Все участники мозгового штурма пришли к выводу, что предложение с «хакой» очень хорошее, но в него надо привнести местный, сугубо пермский колорит. Пришли к выводу, что «Амкару» в новом сезоне сможет помочь Шаман из коми-пермяцкого эпоса: «Он же наш, родной, - волшебник, которому подвластно все!».

«Думаю, Шаман сможет помочь более организованному болению, какому-то единению трибун и игроков на поле. По себе знаю, такая поддержка нужна футболистам, гонит их вперед для достижения победного результата. История с Шаманом поможет раскрутить идею настоящего шоу, включающую не только матч, но и то, что ему предшествует и происходит во время него. Все это должно привлечь на трибуны еще больше наших болельщиков, сделать каждый матч «Амкара» семейным праздником», - уверен один из авторов идеи с волшебством Алексей Степанов.

Дух леса из пармы

Волшебники не любят суеты и стараются лишний раз не появляться перед публикой. Они это делают в самых особых и необходимых случаях. Вот «амкаровский» Шаман очень долго не шел на предложенную встречу, прятался в чащобе древней пармы – так называли свои лесные просторы коми-пермяки. Нам его все-таки удалось вытащить из леса. Шаман оказался очень осторожным и волновался при ответах на вопросы.

«Я здесь, чтобы помочь «Амкару» выйти в Первую лигу уже в нынешнем сезоне!», - уже с порога заявил Шаман.

Шаман на трибуне стадиона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Он пришел из пармы, чтобы помогать команде выигрывать, оказывать поддержку на поле игрокам, а также «зажигать» болельщиков.

«Я готов более плотно работать с тренерским составом «Амкара». С игроками у меня уже налажен контакт – успел настроить ребят на победу в Екатеринбурге. Провожу сакральные ритуалы перед каждым матчем в не зависимости, где играет «Амкар» - дома или в гостях. Чувствую, есть поддержка и вера в меня со стороны болельщиков и футболистов. От этой невидимой связи я получаю новые силы и возможности. Все вместе мы можем сотворить любое маленькое чудо. Так, шаг за шагом, творится волшебство и приходит победный результат», - делится своей миссией Шаман.

По его словам, он шаман леса, который призывает удачу.

В атаке «Амкар». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Она не всегда мне бывает подвластна, иногда все желаемое не получается. Вы же видели недавний кубковый матч «Амкара» с ижевским «Зенитом». Все ждали ответного забитого гола, и «Амкар» забил! Но тут вмешалась сила офф-сайда, справиться с котором можно благодаря упорным тренировкам: главный судья отменил взятие ворот соперника. Как видите, не все от меня зависит. Любая победа приходит после от общих усилий: моих, команды, болельщиков. Теперь придется более тщательно подходить к каждой игре и учитывать все, что к ней относится», - рассказывает о своей волшебной силе Шаман из «Амкара».

Кстати, после проигранного матча ижевскому «Зениту» главный тренер «Амкара» поделился мнением о работе Шамана.

Шаман по просьбе Рустема Хузина «наколдовал» голы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Шаман – не кубковый герой. Перед игрой с Миассом в чемпионате Второй лиги он у нас появился в первый раз. Встретил его в подтрибунном помещении, поговорил: «Давай, наколдуй на победу!». Что сказать, молодец, все у него получилось - наколдовал на победу и четыре забитых гола! Помог и в следующем матче против «Урала», где мы тоже сумели победить», - рассказал об успехах в сотрудничестве с Шаманом наставник пермской команды.

Во время разговора с Шаманом удалось немного узнать подробностей из его личной жизни.

«Я отшельник, живу одиноко. Мои главные друзья - белки и рыси. Я шаман под тотемом рыси, наверное, поэтому моим лучшим другом в «Амкаре» стал рысенок Макар. Сейчас мы вместе будем помогать команде добиваться только победных результатов. У меня есть огромная вера в силу и возможности «Амкара». Все вместе мы обязательно победим!», - говорит Шаман из «Амкара».

В клубе считают, что уже «не за горами» грядет продолжение задуманного эпического шоу, когда перед матчем игроки «Амкара» смогут исполнить свой танец «хака», но уже по-пермски. Ведь в этой жизни и невозможное возможно!

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