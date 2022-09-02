В центре Перми появился гигантский рисунок с отпечатками пальцев известных пермяков

Фото: группа ВКонтакте "Мой город Пермь".

- К художникам проекта «Оставляя след» часто подходили пермяки: наблюдали за процессом, спрашивали о смыслах, высказывали мнения, даже советовали что-то, а чаще всего благодарили за то, что город перестает быть серым и мрачным. Однажды нам даже подарили цветы: пока ребята ходили за материалами, кто-то оставил в рюкзаке с баллонами букет розочек, - рассказали о работе над проектом в центре Перми уличные художники.

Масштабная работа над гигантским рисунком началась еще летом, а к осени на длинном строительном заборе в квартале улиц Пушкина, Куйбышева и Луначарского появились картины с отпечатками пальцев известных людей Перми. Площадь полотна более 600 квадратных метров, ее основу составляют отпечатки пальцев.

Фото: группа ВКонтакте "Мой город Пермь".

- Это реальные «следы» наших современников, которые своими руками создают образ Перми, - объясняет вдова уличного художника Александра Жунева Аника Рикшкововец. - Фактически это коллективный портрет города: художники, врачи, инженеры, музыканты, актеры, журналисты, писатели, ученые – те, чьи имена и деятельность уже стали частью городской истории. Отпечатки сплетаются в узор, сквозь который проступают узнаваемые и знаковые для города образы.

Одним из первых на строительном заборе появился рисунок знаменитого Есенина. Почти такой же, который 10 лет взирал с долгостроя на пермяков. Именно рисунок Есенина стал изначальной точкой отправки проекта «Пермь: оставляя след».

Фото: группа ВКонтакте "Мой город Пермь".

Позже героями полотна стали пермский художник Юрий Лапшин, этновокалистка Ирина Пыжьянова, конструктор Мотовилихинских заводов Геннадий Стрелков и другие известные люди.

- Юрий Николаич, мы собираемся расписывать длинную стенку в центре Перми, проект посвящен истории города и людям, которые ее создают в наше время. Нам нужен отпечаток Вашего пальца, - позвонили Юрию Лапшину авторы арт-объекта.

- Серьезно? Как здорово, держите! - без малейших сомнений ответил Юрий Николаич, тут же испачкал в чернилах свой указательный палец и отпечатал его на клочке бумаги.

Увы, через несколько лет Пермь потеряет этот арт-объект. За забором с Есениным начинается строительство, а когда стройка закончится, его снесут.

- Мы полагаем, что проживет этот проект года три, - объяснила Аника дальнейшую судьбу полотна. - Это временный проект, потому что как только закончится стройка, забор обязательно демонтируют. Поэтому давайте сразу смиримся с этой мыслью, и это нормально.

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