Родители из Пермского края узнали о нововведениях в учебном году

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Во время собрания Сергей Кравцов рассказал о том, что изменится для школьников в новом учебном году, отчитался по ремонту и строительству образовательных учреждений и ответил на вопросы родителя. Это информация актуальна для всех россиян, в том числе почти для 338 тысяч школьников и родителей Пермского края.

Сергей Кравцов сообщил, что в школах с 5 сентября будут проходить классные часы «Разговоры о важном», где с детьми будут разговаривать о дружбе, духовных ценностях и уважении к родителям. Кроме того, с первого класса дети будут изучать историю, появятся уроки по финансовой грамотности. Программа должна будет постепенно стать единой, что удобно и для школ, и для детей, и для родителей. А с 1 сентября Минпросвещения утвердило единые учебные программы в начальной школе, а также сократило количество учебников фактически по каждому предмету.

Затронул министр просвещения вопрос строительства и ремонта образовательных учреждений: «Школы и дальше будут строиться. Уже построено 600 школ из 1300, и оставшиеся школы будут построены до конца 2024 года. А 1 сентября у нас по стране откроются 155 новых школ 155 современных новых школ. Поэтому инфраструктура будет развиваться. Мы этому будем уделять самое пристальное внимание».

Для властей Пермского края строительство и ремонт школ также являются важным направлением. В День знаний откроются шесть школ новостроек – школа «Синтез» и школа по ул. Цимлянская в Перми, школы в Соликамске, поселке Кусье-Александровском Горнозаводского округа, поселке Горном Пермского округа, в деревне Малая Шадейка Лысьвенского округа. До конца года откроется школа в Краснокамске, сдадут гимназию № 17 в Перми, школы в поселке Новые Ляды и в Косинском округе. Всего в ближайшие два года планируется ввести в эксплуатацию 27 школ. А благодаря федеральной поддержке в Перми капитально отремонтируют корпуса школ «Синтез» и «Фотоника», а также школы № 77 и № 22.

Сергей Кравцов рассказал о важности объединения школы и родителей для воспитания детей. В связи с этим по России открываются родительские университеты. В Пермском крае при активном участии краевого министерства образования в прошлом году открылся Родительский университет. В консультациях в онлайн и оффлайн-форматах приняло участие более 84 тысяч слушателей.

В новых реалиях образование и воспитание в России тесно связано с Донбассом и освобожденными территориями Украины. Минпросвещение России активно участвует в подготовке учителей, приведении стандартов школьной программы этих регионов к российским ФГОС. «Сегодня мы четко понимаем, что более 1 300 школ завтра откроются в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областях. Учителя, особенно на освобожденных территориях, вначале боялись в мае-июне вообще выходить в школу. Сегодня, когда они прошли повышение квалификации, когда мы с ними встретились, когда они приехали к нам сюда, вообще абсолютно другое отношение, они понимали, что их вводили в заблуждение».

Не остается Пермский край в стороне от помощи детям Донбасса: дети приезжают в загородные лагеря. Прикамье уже посетило более 190 человек, в сентябре приедет еще одна группа. А ребята постарше участвуют в профильных «Университетских сменах». «Университетские смены» – федеральный проект. В Прикамье смены три раза организовал Педагогический университет, а последняя смена прошла на базе Классического университета.

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