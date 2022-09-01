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Общество1 сентября 2022 10:51

В Перми отметили День знаний

Публикуем фоторепортаж с мероприятия
Анна Маркова
Девочка с виноградом.

Девочка с виноградом.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Беззаботные первоклашки, волнующиеся родители, заботливые учителя, яркие букеты и хорошее настроение – таким наш фотокорреспондент запечатлел 1 сентября в одной из школ Перми.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня в городе прошли полноценные праздничные линейки в привычном формате. В первые классы школ Перми зачислено более 14 тысяч первоклассников.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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