В Перми отметили День знаний

Девочка с виноградом.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Беззаботные первоклашки, волнующиеся родители, заботливые учителя, яркие букеты и хорошее настроение – таким наш фотокорреспондент запечатлел 1 сентября в одной из школ Перми.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Сегодня в городе прошли полноценные праздничные линейки в привычном формате. В первые классы школ Перми зачислено более 14 тысяч первоклассников.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО