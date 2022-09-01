В выходные по Перми придется ходить пешком

Трасса марафона пройдет по центральным улицам Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Более 10 с половиной тысяч человек из разных городов России, а также из Беларуси примут участие в Пермском международном марафоне. Самому младшему из них - всего год, а самому старшему - 91.

Танцы нон-стоп

3 сентября, в день открытия, состоится масштабный танцевальный марафон «Открой себя». В нем примут участие известные коллективы, в том числе серебряные призеры чемпионата Европы из клуба «Дуэт» и многократные победители международных и российских конкурсов из ансамбля танца на колясках «Гротеск».

Танцевальный марафон будет проходить с 12 до 19 часов на эспланаде, где устроят три сцены - для представителей различных танцевальных направлений. Танцоры в течение семи часов будут сменять друг друга, так что в итоге «протанцуют» без остановки всю марафонскую дистанцию - 42 километра 195 метров.

А параллельно здесь пройдут открытые тренировки и мастер-классы от театра балета Fouette, школы-студии Аллы Духовой TODES, краевых федераций брейкинга, акробатического рок-н-ролла и чир-спорта.

Завершением вечера станет большой танцевальный флешмоб и выступление DS CREW - финалистов шоу «Танцы» на ТНТ.

Забеги с олимпийцами

Трасса марафона пройдет по центральным улицам Перми. Старт будет дан на площади у Театра-Театра, затем спортсмены пробегут по улицам Ленина, Сибирской, Монастырской, Окулова и вновь вернутся к театру.

4 сентября в 8.30 начнется забег на 10 километров, в 8.45 - забег инвалидов-колясочников. Бегуны на марафонскую и полумарафонскую дистанции стартуют в 10 часов. И завершающим станет забег на три километра, который начнется в 15.30.

А накануне основного старта, 3 сентября, состоится специальный детский забег на один километр. Его трасса пройдет по улице Петропавловской.

Новшество этого марафона - эстафета 4х10,5 километра. И олимпийские чемпионы Александр Легков, Татьяна Сорина, Вероника Степанова и Денис Спицов, которые приедут на Пермский марафон, будут не только комментировать забеги, но и сами возглавят эстафетные команды. Пообщаться с известными спортсменами и взять у них автограф можно будет 4 сентября с 13.30 до 14.30 на площади перед главной сценой.

Каждый пробежавший свою дистанцию получит памятную медаль. Традиционно на медалях Пермского марафона чеканится изображение, связанное с древним коми-промысловым календарем. В этом году все участники получат медаль с росомахой.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что будет закрыто для движения

Уже со 2 сентября будет запрещена остановка и стоянка автомобилей на улицах Петропавловской и Ленина вдоль эспланады. А с самого утра 3 сентября этот запрет распространится еще на ряд улиц в центре Перми.

4 сентября с пяти утра центр города - участок, ограниченный улицами Окулова, Монастырской, Крисанова, Екатерининской и 25-го Октября, - будет полностью закрыт для движения транспорта.

В день марафона, 4 сентября, до 17 часов изменится движение транспорта.

В это время полностью не будут ходить трамваи маршрутов №№6, 8 и 12. Трамваи №4 и №7 из Мотовилихи дойдут только до Разгуляя. Трамвай №5 пойдет не на Пермь II, а на остановку «Улица Стахановская». Трамвай №11 будет ходить по маршруту «Школа №107 - улица Революции - ОАО «Велта».

Автобусы от Коммунального моста будут сворачивать по улицам Монастырской и Окулова до Крисанова. Автобусы со стороны Паркового и Перми II пойдут по улицам Крисанова, Луначарского, Борчанинова, Пушкина, Комсомольскому проспекту.

Маршруты, следующие от Центрального рынка по улице Пушкина, пойдут в объезд по Комсомольскому проспекту, улице Революции и улице 25-го Октября.

Маршруты № 4, 14, 55, 63, 67 будут следовать напрямую по улице Революции без заезда на улицу Пушкина и улицу Луначарского.

Маршрут автобуса №3 будет укорочен до автовокзала, автобуса №51 - до Октябрьской площади.

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