К фестивалю МакДонаха театр «У Моста» поставил ирландскую комедию

Фото: Валерий Неукрытый

1 октября в Перми откроется 5-й фестиваль МакДонаха (16+). Театр «У Моста», ставший первооткрывателем творчества ирландского драматурга для России, объявил программу фестиваля.

Театры из разных городов и стран

Легендарный МХТ им. А.П. Чехова представит новую пьесу МакДонаха «Очень-очень-очень темная материя». Новосибирский театр кукол покажет первый в мире спектакль по МакДонаху в кукольном формате – «Королева красоты из Линейна» на сцене Пермского театра кукол. Черную комедию «Палачи» зрители смогут увидеть в масштабной версии большого формата Новокузнецкого драматического театра на сцене пермского Театра-Театра. Кинешемский драматический театр им. А.Н.Островского представит свою версию комедии «Калеки с острова Инишмаан».

«Человека-подушку» покажет театр «Кот» из Воронежа.Черную комедию «Палачи» привезет Новокузнецкий драматический театр. И у зрителей будет возможность сравнить эту постановку с «мостовской».

Гостями фестиваля станут театры из Беларуси, Казахстана, Грузии и Молдовы.

Народный герой

А откроет фестиваль МакДонаха премьера театра «У Моста» - спектакль «Ирландский герой - гордость Запада» по пьесе Джона Синга.

Это не первое обращение режиссера Сергея Федотова к ирландским драматургам после оглушительного успеха макдонаховских постановок. В 2020 году, накануне предыдущего фестиваля, в театре «У Моста» состоялась премьера трагедии «Поле» Джона Б. Кинга.

В нынешнем же сезоне Сергей Федотов поставил пьесу видного деятеля национального движения Ирландии Джона Синга под названием «Удалой молодец - гордость Запада», созданную им в 1907 году. В ее основе лежит, в общем-то, банальная истина: чтобы человек стал героем, ему надо для этого поверить в себя. И уже неважно, в чем усматривают его героизм окружающие – добившись внутренней свободы, «удалой молодец» из забитого сына фермера действительно становится народным героем.

Ирландский романтизм

Конечно, Синг не достигает глубины макдонаховского проникновения в характеры персонажей, и даже национальный черный юмор у него более прямолинеен и одномерен. Но в его пьесе царит тот же романтизм бунтующего ирландского индивидуализма, что и у МакДонаха.

И на сцене театра «У Моста» перед нами вновь предстали жители ирландской глубинки - наивные, сочетающие религиозность с неприятием власти, легко меняющие всеобщую любовь на столь же всеобщее презрение.

За 18 лет - столько прошло с первой федотовской постановки в Перми пьесы МакДонаха - «ирландскость», похоже, впиталась в стены театра. Актеры естественно воплощаются в привычный облик, а их лица и позы настолько выразительны, что порой не требуется даже реплик. Особенно это качество проявляется у Ирины Моляновой, играющей вдову Куин, в сцене соблазнения главного героя.

Итак, новая комедия театра «У Моста» – о том, как серая беспросветная жизнь готова сотворить героя из убийцы, одиночество заставляет пуститься во все тяжкие, а вера любимой девушки способна преобразить человека. И все это происходит в интерьерах уже хорошо знакомого «мостовским» зрителям типчиного ирландского паба.

НА ЗАМЕТКУ

Премьерные спектакли (16+) пройдут:

7, 8, 9 сентября в 19.00

24 сентября в 18.00

25 сентября в 14.00 и 18.00.

Билеты: 1200 – 3000 рублей

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