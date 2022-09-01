Синоптики опубликовали прогноз погоды на сентябрь в Пермском крае

Теплая погода будет стоять лишь 1 сентября, далее начнется продолжительный период прохладной погоды с осадками. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приход осени в этом году совпал с календарем. Ровно на рубеже августа и сентября произошла резкая смена характера атмосферной циркуляции, и после длительной жары в августе наступает продолжительный период прохладной погоды с осадками. О том, каким будет первый месяц осени, и вернется ли к нам тепло, рассказали пермские синоптики.

- Средняя температура в сентябре ожидается ниже нормы, - объяснил доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов. – На юго-востоке края будет холодней нормы на 0,5 градуса, а на северо-западе – на 1,5. Тем не менее, это теплее, чем в аномально холодном сентябре 2021 года, когда средняя температура за месяц была ниже нормы на 2,5 . Осадков тоже ожидается немногим больше нормы.

Тепло продержится только 1 сентября. На юге Прикамья температура поднимется до +25…+27 градусов. На севере будет прохладно +15…+20 градусов, а в центральных и северных районах вероятны грозы.

Утром 2 сентября начнутся дожди, в Перми может выпасть свыше 15 мм осадков. На юго-востоке края днем вероятны грозы со шквалами. Дневная температура воздуха будет +15…+20.

С 3 сентября на территорию Пермского края произойдет заток арктического воздуха и установится прохладная погода с небольшими осадками и дневной температурой не выше +15.

Такой характер погоды сохранится до конца первой декады месяца. Первые заморозки по северу края вероятны в ночь на 6 сентября, а в ночь на 7 сентября они вероятны и по центральным и южным районам, чему будет способствовать слабый ветер и возможные прояснения в эти ночи. В конце декады есть вероятность затока порции еще более холодного воздуха из Арктики.

Во второй декаде месяца прохладная погода с температурой на 1-3 градуса ниже климатической нормы сохранится, выпадет значительное количество осадков.

А вот в третьей декаде сентября прогнозируется потепление. Температура воздуха вернется к норме, и можно ждать прихода так называемого «бабьего лета».

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